GameMania Fest invade el Aconcagua Arena

Competencias Gamer Free Play, de Valorant, CS GO, Fortnite, FIFA, League of Legends, DragonballZ, Minecraft, Mortal Kombat, Fall Guys, Roquet League, Call of Dutti y Mario Kart.

Con grandes Streamers y Youtubers como _Passthor, _Frankkaster, _Anto Reggio, _Tomex, _Sarastech, _Shux Team, _Giuly Cobian e_Ivan Bogs.

¡Juega en grande! Con más de 100 estaciones de juego, compite, triunfa o simplemente diviértete entre amigos.

Vibra al ritmo de grandes artistas! Prepárate para moverte con los beats de G SONY, LUCHO SSJ, MKS, WOLF y SUB en nuestro escenario musical.

¡Diversión sin límites! Desde emocionantes partidas de paintball y airsoft hasta batallas medievales, juegos de rol y juegos de mesa. ¡Hay algo para todos!

Descubre un mundo donde los videojuegos, la música y las actividades lúdicas se fusionan en una experiencia inolvidable. ¡No querrás perdértelo!

Dos días imperdibles en el Aconcagua Arena.

GameMania Fest: La fusión perfecta entre juego, música y aventura

Están todos convocados a vivir y experimentar el gran Gamemaniafest.

Éste 26 y 27 de agosto en el estadio Arena Aconcagua, Ciudad.

Adquirí tu entrada en Megatecnología ubicado en Gutierrez esquina Chile de Ciudad.

O ingresando a www.evento.gamemaniafest.com.ar