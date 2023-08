Misterio en San Juan con una votante "fantasma" que ingresó al cuarto oscuro y nunca salio

La localidad de Rawson, en la provincia de San Juan, aún no sale del estupor por un fenómeno que se dio en la mesa N°968 de la escuela 14 de febrero, con una anciana que acudió a votar el domingo y nunca salió del cuarto oscuro. El relato de la presidente de mesa, Iris, para el canal Telesol, señala con detalles qué fue lo que ocurrió y otros electores que hacían fila detrás de la mujer corroboraron su historia,

En lo que parece tener características de un fenómeno paranormal, la presidenta contó que le retuvieron el DNI a la señora y le dieron el sobre para que votara. La mujer ingresó al cuarto oscuro, pero como se demoraba demasiado, tuvieron que entrar con gendarmes a buscarla, temiendo que se haya descompensado, pero al ingresar al aula se dieron que no había nadie: la anciana había desaparecido.

"Lo vimos todos los que estábamos acá. Estaba en la cola, hacía la fila, le dimos el sobre a una señora para que votara y nos quedamos esperando. Pero no salía, no salía. Por eso uno de los hombres, uno de los votantes, me dijo: ´Vaya y golpéele la puerta, pero seguía sin salir. Tuvimos que llamar al ejército, a los soldados. Y cuando ingresan no había nadie", detalló la presidente de mesa.

Mirá el video de la entrevista a la presidenta de mesa de Rawson, San Juan

"Les dije, yo debo tener el documento en la mesa, pero cuando lo buscamos tampoco estaba el DNI", relató Iris. "¿Qué pasó? Magia, bruja, piensen lo que quieran", reflexionó aún sorprendida la mujer ante las cámaras del canal local.

Al parecer, ninguno de los fiscales de mesa pudo retener el nombre de la "votante fantasma". Pero la presidenta de mesa no fue la única que vio a la anciana. En la mesa había cuatro fiscales más y una cola de alrededor de 12 personas esperando.

Por eso, otras dos mujeres que fueron testigos de lo ocurrido dieron más precisiones: "Es verdad. Era muy viejita. La presidenta golpeaba la puerta y ella no salía. Me tocó a mí ir a llamar a los gendarmes, entraron al cuarto oscuro y no estaba", corroboró otra de las testigos entrevistadas por el cronista.