¿Somos como nos elegimos? La Argentina elegida

No se puede pedir sin fe. ¿Que nos pedimos? Cómo puedo creerte, puedo creerme Argentina. Nada nos sucede antes. Cómo puedo creerme puedo creerte. ¿Estás de acuerdo? Soy como me entrego a… Todo es tan simple como sos. ¡Es un elegido!. Muchas veces escuchamos esta expresión de admiración. A alguien por sus talentos lo descubrimos muy especial .

Ha sido elegido para... No puede ser de otro modo, te acuerdas como nos elegimos, es la memoria que nos cambia, qué nos afirma y así da sentido, que nos cambia. Unos cuentos nos refrescan la memoria. La quería tanto que no pensó en sembrar. Todo era hoy. Y ambos alérgicos al pasado.

Imagen: Juan Barros.

Vivían en la estación de un tren que ya pasó. Les resplandecían las almas por dar gracias -Y todo les alcanzaba menos el ayer-. Valían más que sus sombras. Había que quedarse mirándolos para poder verlos. La realidad no acostumbra mentí -susurraron las lágrimas de sus besos- Porque yo te di todo. Y todo sos vos… Antes de mí no te tenías, gritaban sus quejas de besos sin pudor.

Portabas un alma anónima. No la habías firmado. Yo hice legible quién sos -suspiro entre las sábanas que ya eran nudos de gritos-Nadie sabe de mi, menos vos. Así me entregue. -Y mordía en las palabras sus labios furiosos- Ella se confesó, él la quería como lo que no tenía. Y lloró más que el mismo.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.