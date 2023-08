Polémica por "Chau SUBE": el proyecto que busca cambiar el pago del boleto del micro y duerme en la Legislatura

Un plan presentado en plena campaña por el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, Jorge Macri, propone eliminar el sistema SUBE y por ende despedir a la tarjeta con la que hoy se abona el boleto del transporte público en todo el país. El sistema tiene más años en Buenos Aires y en Mendoza recién llegó hace poco tiempo, pero desde 2021 un proyecto presentado por el legislador Jorge Difonso duerme en la Legislatura y es similar al que se busca implementar en CABA, aunque con un tiempo de convivencia entre los posibles nuevos métodos y el de abonar mediante el plástico.

"Esto surgió a raíz de una visita que hice al departamento de San Rafael. Estamos hablando a fines del año 2021. Estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Rafael tenían una iniciativa trabajada y con firma y adhesión de numerosos usuarios del sistema del transporte público. Entonces desde ahí propusimos pasar a un sistema que tenga que ver con la digitalización, ya sea con teléfonos que puede leerse el crédito del pasaje o mediante un código QR. Y abonar mediante cualquier método de pago digital como Mercado Pago o alguno semejante. Y esto facilitaría la posibilidad de la recarga", comentó Difonso a MDZ sobre el proyecto que busca ir eliminando el pago a partir del plástico de manera paulatina en Mendoza.

"Por ahí no se consigue el plástico para tener la SUBE, que es nuestro sistema actual. Lamentablemente lo presentamos a principios de 2022 pero no ha tenido aprobación en la Legislatura, tampoco hemos recibido por parte del Ejecutivo provincial algún impulso para instrumentar el proyecto acá en Mendoza y solucionar algunos problemas de la gente", comentó Difonso.

A su vez, en distintas declaraciones a medios, el secretario de Servicios Públicos Natalio Mema, hizo referencia a las problemáticas que presentó el sistema SUBE en Mendoza y lo que pensaba de la digitalización a la hora de abonar el transporte público de pasajeros. "Estamos con varios meses de atraso en el subsidio, era un sistema que andaba bien y funcionaba. Pero ahora nadie controla los sobreprecios, no se consiguen tarjetas. Transporte funciona muy mal, han roto algo que funcionaba realmente bien. Desde que llegó la actual administración hay problemas. Comparto que hay que abrir la plataforma y que no solamente se pague con la tarjeta. No la eliminaría como herramienta, el error es de la gestión", dijo Mema.

El diputado provincial Jorge Difonso. FOTO: MDZ.

Mientras que Difonso, dialogando con MDZ, recalcó: "Puede haber una coexistencia con la SUBE hasta ir midiendo su instrumentación. Entiendo que esto funcionaría muy bien, no queremos sustituir un sistema por el otro sino que ambos convivan". Por lo que tanto desde el Gobierno como desde el espacio de Difonso coinciden según las últimas declaraciones del funcionario, aunque no hay acuerdo ni parece que el mismo pueda llegar al menos en este tema. "Cuando sacamos el proyecto, Mema salió a criticarlo fuerte, no lo aceptaron y siempre se negaron a discutirlo. Después de un año nos dan la razón, este sistema que se va a dar mediante la lectura de los teléfonos celulares ya está funcionando en otros lugares".

Finalmente, el diputado exaliado del oficialismo local y ahora en La Unión Mendocina, agregó: "Este cambio llegará tarde o temprano, el tema es que el Gobierno haga la gestión para adaptar la tecnología a la realidad que vivimos hoy. Hay mucha soberbia en el Gobierno para no aceptar nuestras propuestas, nosotros planteamos una inquietud para adaptar a Mendoza a lo que pasa en otras partes del mundo. No queremos que el mendocino tenga un problema a la hora de tomar el transporte público".