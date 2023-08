Cuarto oscuro: ¿qué hacer si faltan boletas de algún candidato?

En las elecciones Primaria, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deben participar todos los ciudadanos que formen parte del Padrón Electoral. Los mismos también deben cumplir una suerte de reglas a la hora de efectuar su voto en el cuarto oscuro durante la jornada que se celebrará el domingo 13 de agosto.

A pesar de las excepciones que existen para las personas mayores de 70 años, los menores de 18 años y personas impedidas de emitir su voto por motivos correctamente justificadas, el grueso del padrón debe votar obligatoriamente. Estos deben acercarse a los establecimientos dispuestos para el ejercicio del voto con un DNI habilitado y efectuar su voto.

En el cuarto oscuro, por regla general, solo puede ingresar el votante registrado en el padrón a menos que el elector apele al voto asistido. Esto es para aquellos que cuenten con algún impedimento o discapacidad que les impida emitir su voto sin ayuda, pudiendo optar por ingresar con una persona de su extrema confianza o una autoridad de mesa.

Otra posibilidad es el Cuarto Oscuro Accesible, el cual se encontrará señalizado dentro de la escuela para su identificación. Este será para el acceso de personas con alguna discapacidad para desplazarse, embarazadas o también madres que lleguen a votar con niños. En estos casos también pueden pedir prioridad de voto a personas con movilidad reducida ante la autoridad de mesa.

Existen otros casos de asistencia al voto para quienes presenten algún tipo de dificultad para la emisión del voto. En caso que el votante llegue al establecimiento de votación junto a un perro de asistencia, se le deberá permitir el ingreso, su permanencia y que el animal también entre al cuarto oscuro. Si una persona presenta dificultades para firmar el padrón, luego de consultarle, la autoridad de mesa firmará en su lugar dejando constancia del acto.

¿Qué hago si faltan boletas en el cuarto oscuro?

Una de las grandes dudas que se presentan a la hora de emitir el voto es que hacer si no se encuentran boletas del candidato que uno pretende votar en el cuarto oscuro. El procedimiento en estos casos es salir del mismo e informar a la autoridad de mesa sobre la falta de boletas.

Cada elector tiene derecho a un voto que no le puede ser negado.

(Foto: Shutterstock)

Las autoridades ingresarán al cuarto oscuro para verificar que falten boletas como fue denunciado y reponerlas. En caso que no haya más, se dispondrá de un Cuarto Oscuro Complementario que se dispone para este tipo de situaciones. Si el votante, por error, menciona algún candidato en referencia a las boletas que faltan, las autoridades no pueden restringirle el derecho al voto, pero es recomendable evitar mencionar algún candidato para que no se generen inconvenientes.