Gaming: la industria que es inmune a la crisis y continúa en ascenso

Aquella historia que arrancó según los anales allá por 1940 y que en los 60 comenzó a dar sus primeros pasos en la comercialización de productos, hoy es un monstruo que facturó solo en este 2021 unos 176 mil millones de dólares en todo globo, rompiendo su propia marca de 174.900 millones de dólares del año anterior. La industria del gaming generó hasta el momento que se escriben estas líneas, más de 2.700 millones de jugadores que han generaron ingresos de hasta 93.200 millones de dólares según la firma de análisis de mercado Statista. En una proyección quinquenal, las ganancias de la industria se calculan en 340.000 millones de dólares por todo concepto.

Este crecimiento galopante también se evidencia en un país como el nuestro, sumergido siempre en una y otra crisis económica. Por ejemplo, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación que depende del Ministerio de Economía, informó que en Argentina existen 100 empresas dedicada a los videojuegos y que estas emplean a casi 2.000 personas, concentrando a su vez más de 100 mil estudiantes del nivel superior vinculados a las actividades de gaming. Por otra parte, el Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos impulsado por la Universidad Nacional de Rafaela dio a conocer que en 2020 la industria facturó por estas tierras más de $86 millones de dólares, de los cuales el 77% corresponde a exportaciones, teniendo como principales mercados a Estados Unidos y Canadá.

Pero ¿A qué se deben estos astronómicos números? No hay dudas que la lupa se pone en primera medida, a los usuarios. Personas que en los 80 eran niños y tuvieron su primer contacto con la tecnología mediante una consola de videojuegos, al crecer, no se desprendieron de ese hábito lúdico como lo hicieron de algún juguete convencional. Por el contrario, sumaron a sus hijos a este mundo que no paraba de innovar en los avances y las posibilidades de la tecnología. Para muestra, un relevo hecho por google en Latinoamérica señala que el mayor porcentaje de jugadores está entre los 25 y 34 años, un 33% del universo relevado, mientras que tanto la franja de los 18 a los 24 como la que va entre los 35 y 44 obtienen el mismo guarismo proporcional del 24% y hasta los +45 que solo conocieron con suerte un “Atari”, se ubican entre el 19% de los usuarios. Cifras que suelen repetirse en el resto del planeta.

Esta pasión por los “jueguitos” se ha desarrollado al punto de alcanzar un nivel profesional en los llamados “esports”. Estos son competencias de videojuegos a nivel regional, continental y mundial que reparten millones de dólares en premio y son trasmitidas vía streaming a todo el mundo con audiencias que solamente son comparables a la Final de una Copa del Mundo de fútbol o aun Superbowl. El último torneo de Dota 2, por ejemplo, repartió premios por 40 millones de dólares y el Fortnite World Cup 2019, otros 30 millones. Un gamer suele ganar entre 250 a 10.000 dólares al mes según vaya creciendo en su carrera.

En Argentina varias figuras del deporte como Sergio “Kun” Agûero, Fabricio Oberto o Guillermo Coria han creado sus propios equipos de esports tras retirarse de sus carreras deportivas, marcando una novedosa salida laboral para el deportista al dejar la práctica profesional. Como se señaló, también fue clave el progreso tecnológico. Qué los videojuegos estén presentes en cada plataforma creada es algo que potenció a la industria en este siglo. No hay dispositivo que no acepte un videojuego, hasta plataformas de streaming como Neflix los ha agregado dentro de su catálogo.

La realidad virtual, la inmersión en el Metaverso y la proliferación de las facilidades de acceso a todos los sectores en que se puede fragmentar a la humanidad han empujado hacía el trono a una industria que no se vislumbra ni de cerca su techo. Sin embargo, existe aún un lugar dónde seguramente este Coloso del Mercado dé su siguiente paso: El Cloud Gaming. Esta tecnología permite que desde casi cualquier dispositivo con conexión a internet se pueda jugar vía streaming y gracias a la conexión 5G, en cualquier espacio físico urbanizado.

El 88% de los jugadores en la nube ya eran gamers pre-pandemia y el 50% asegura que la nube es su plataforma de soporte predilecta. Las mejoras en la conectividad han ayudado a que esta nueva tecnología colaboré en el crecimiento de la audiencia gaming y de e-Sports, tanto que, según los pronósticos de distintas agencias, Latinoamérica no solo crecerá en gamers provenientes de distintas regiones, sino que, además, éstos aumentarán el tiempo de juego.

Es así como la industria gaming se ha vuelto inmarcesible a cualquier variante económica. Sus raíces son tan fuertes que puede soportar cualquier percance financiero y capear cualquier “Día Negro” que el futuro tenga en mente. El mundo del entretenimiento ya lo coronó cómo su nuevo Dios superando al cine y al deporte. Y seguramente vos, que estás leyendo este articulo ya te dieron ganar de agarrar tu dispositivo y empezar a ejercitar los dedos con tu juego preferido. El mayor porcentaje de jugadores está entre los 25 y 34 años

Foto: MDZ.

Superclásico gaming: se viene una nueva edición de Boca y River en La Rural

El próximo viernes 11 de agosto se registrará un evento de impacto nacional en el mundo del gaming, espacio que crece día a día y que cada vez suma más adeptos. El fin de semana venidero se llevará a cabo «MH Gaming Xperience», un evento que reunirá a los apasionados del gaming en el icónico escenario de La Rural. A partir de las 18:00, los gamers de todo el país están convocados a ser parte de esta experiencia única donde competirán los equipos de Counter Strike: "Global Offensive" de Boca Juniors y River Plate en una jornada cargada de emoción, competencia y diversión.

Como segunda competición de la noche, habrá un partido de Valorant entre la Universidad de Avellaneda UNDAV y la Universidad de La Plata UNLP. En paralelo también habrá espacio para los amantes del cosplay en donde las personas que asistan podrán transformarse y vestirse como sus personajes favoritos.

Detalles del evento:

Fecha: Viernes, 11 de Agosto

Hora: 18:00 en adelante

Lugar: La Rural, Buenos Aires, Argentina

Dirección: Av. Sarmiento 2704, C1425 CABA

Entrada: gratuita.

Carlos José Seña.

* Carlos José Seña, creador de "MH Gaming Xperience".