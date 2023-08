La alegría no está en las cosas; está en nosotros

La alegría es una de las emociones más positivas. Es una sensación agradable que nos hace estar contentos, con ganas de sonreír, con buen humor y con ganas de pasarlo bien. La palabra alegría proviene del latín alicer o alecris que significa "vivo y animado". Estar vivo es poder sonreir. A veces tu alegría es la fuente de tu sonrisa, pero a veces tu sonrisa puede ser la fuente de tu alegría. Qué importante no olvidarnos de esto, nos cuesta tanto muchas veces. Reir es como bostezar, es cuestión de arrancar y no podremos parar. Es permitirnos reír y pasarla mejor.

Como profesional qué trabajo con niños me pasa muchas veces qué me sorprendo de su facilidad de sonreir. Los niños tienen esa facilidad de ponerse alegres por las pequeñas cosas, qué luego vamos creciendo y parece qué se va apagando. Ellos ven una montaña y sonríen, ven un pájaro volar y sonríen, la creación, las pequeñas cosas de la vida los alegra y les cambia el día. ¿Qué nos pasa cuando somos grandes? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir mirando el mundo con ojos de niños?

Los niños tienen esa facilidad de ponerse alegres por las pequeñas cosas.

Parte de mi decisión de trabajar con niños, además de poder ayudarlos obviamente es porque ellos me ayudan a mi, me hacen ser una mejor persona, más sensible, me ayudan a intentar no despegarme de esa mirada, de esa sencillez, de esa alegría contagiosa. No dejar ir a mi niña interior. Muchas veces no es fácil, lo se, crecemos y aparecen las preocupaciones, los miedos, las angustias, y así nos vamos olvidando de sonreír, y al dejar de hacerlo cada vez es más difícil volver a comenzar, cada vez se aleja mas y mas.

Hoy, en el día de la alegria, les propongo cerrar los ojos, contar hasta diez, volver a abrirlos y mirar, por hoy al menos, el mundo con ojos de niños. Empecemos por hoy y vemos si logramos implementarlo día a día. Intentemos ponernos alegres por los pequeños y grandes regalos de nuestras vidas, cada uno sabrá cuales. Por mi parte regalaré una sonrisa por mi familia y mi profesión.

* Lucrecia Sáenz de Santa María, psicopedagoga – Especialista en Crianza

@mejumaro.crianza.

