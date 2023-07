Carta a los argentinos en un nuevo Día de la Independencia

Me conmueve como somos. ¿Acaso a vos no? Mezclados entre paradojas , contradicciones, ilusiones y muchos ismos… Nos hacen cada gol, pero, somos campeones. Qué es más que salir campeón, porque llevamos la 10 en cada angustia… No hay vidas anónimas, todas tienen una firma, y legible o ilegible.

Te acordás de que estábamos muy preocupados porque dependíamos de, y nuestros gritos de libertad nos juntaron en una casita de Tucumán, y hasta hoy seguimos luchando por no depender de otros. Hay gente que no se vivir.

Alvarez Thomas.

Ilustración de Lisandro Ruiz.

Podría decir a alguien ajeno. ¿Qué dependencias creemos? ¿Qué dependencias creamos?. Mientras en cada esquina luchamos por nuestra emancipación. Será esta una carta de amor o desamor. Y hay atrevidos a decir. No somos como soy.

Como si pudiéramos diferenciarnos tanto, te quiero, y ya lo sabes. Porque te quiero, esa es mi fe. Querible país, acaso ¿seguimos atravesando la edad de los por qué? Y soy inclusivo por qué me incluyo.

Gracias, un abrazo sereno.

* Juan Barros el día de la declaración de la Independencia