Nueve escalas obligadas en Caminos y Sabores, la feria gastronómica más importante del país

Sibaritas, gourmands y amantes de la cocina tienen su cita imperdible este fin de semana en La Rural. La feria logró posicionarse no sólo entre el público, ávido de conocer ingredientes autóctonos y propuestas gastronómicas de cada rincón del país, sino también entre los cocineros y empresarios del sector.

Más de 500 expositores de 19 provincias mostrarán sus propuestas en esta 17° edición de Caminos y Sabores. Los visitantes podrán recorrerla según prefieran, aunque para simplificar el recorrido los organizadores diseñaron 9 caminos temáticos: Federal, de los Dulces, de las Picadas, de los Frutos de la Tierra, de las Infusiones, de los Aceites y Aderezos, de las Bebidas, del Turismo y la Tradición, y de Tu Cocina.

La primera escala obligada en Caminos y Sabores es una compañía mendocina. Más precisamente de San Rafael. Se trata de Secretos del Monte, una empresa familiar que ofrece jamones ahumados. Un destacado en su propuesta son los choripanes de jabalí y los sándwiches de jamón crudo.

Choripán, un clásico argentino -con versiones renovadas- que no podía faltar en Caminos y Sabores

La siguiente parada, para comparar el sabor de los embutidos, será "Ahumados Nigo", una firma rionegrina que se destaca en la elaboración de productos con carnes de la Patagonia.

También para fanáticos de la carne, Paseo Dorrego -el espacio del Municipio de Esteban Echeverría- es un punto obligado. Allí podrán acompañar con cerveza artesanal unos deliciosos tacos al Pastor de pernil braseado.

La cuarta escala en este recorrido de sabores es el food truck de Madame Papin, que promete deleitar a los visitantes con tamales de queso y carne, además de sus tradicionales papines con humus. La siguiente escala obligada, para quienes aman el asado, es el stand de Chano María -Maestro del Fuego- que cocinará su tradicional sándwich de braseado de cerdo, además del asado con cuero que es un clásico en su recetario.

Madame Papin promete deleitar a todos con sus originales tamales

Si es hora de cortar con una bebida original, entonces, hay tres paradas que se ajustan a diversos gustos. Una opción es hacer un alto en Destilería Moretti, donde habrá gin tonic tirado en copa de cristal o vaso descartable -según el gusto (y el bolsillo) de cada uno-. Nota de color: los clientes se quedan el recipiente que elijan y tienen opción de pedir un refill.

La séptima escala es para quienes en vez de gin prefieren cerveza. Entonces, Barba Roja es un must. Entre otras cosas, porque aparte de su gran variedad de sabores -desde Honey y Golden, hasta Red Ipa y Porter- tiene promociones más que tentadoras. Para quienes quieren tragos, Nara's Store es una buena alternativa ya que ofrece tragos en cápsula. Durante los cuatro días que dura Caminos y sabores, los visitantes podrán asistir a clases de cocina en vivo

La última escala quedó reservada para el postre. No importa la temperatura: en Argentina se come helado todo el año y los cannolis de Helados Italia son demasiado tentadores como para decirles que no. Aparte de los clásicos -con helado de pistacho, sabayón o menta- habrá, en Caminos y Sabores, versiones especiales como el cannoli blanco relleno con helado de chocolate o dulce de leche y el crocante con helado de americana.

Caminos y sabores: en qué horario es, cuánto cuesta la entrada y qué descuentos hay

La feria abre este jueves y permanecerá abierta de 12 a 20 hasta el domingo 9 de julio. La entrada general -para mayores de 16 años- cuesta $2.000 y los jubilados obtienen un 50% de descuento. Jueves y viernes hay promociones 2x1 con diversas tarjetas de beneficios y los estudiantes de turismo, gastronomía y carreras afines pueden ingresar en forma gratuita mostrando constancia de estudios. Durante la feria habrá clases magistrales de los chefs más destacados del país