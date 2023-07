Inteligencia artificial y educación: un desafío a enfrentar

El impacto de la transformación digital en la sociedad se puede visibilizar cada vez más. La llegada de la inteligencia artificial es un ejemplo de esto. El miedo por la desaparición de ciertos puestos de trabajos, y la posibilidad de que esta herramienta sea peligrosa para la humanidad ha generado controversias en cuanto a su uso. Con respecto a la educación, resulta sumamente desafiante poder incorporar esta nueva herramienta sin prohibirla. MDZ Radio dialogó con Santiago Bilinkis, tecnólogo y especialista en inteligencia artificial, quien afirmó la importancia del uso de la misma en dicho ámbito y los desafíos alrededor a su incorporación.

"Como toda tecnología poderosa tiene sus aspectos positivos y negativos, probablemente veamos un poco de las dos cosas. Se debe administrar con mucho cuidado. Antes debemos ocuparnos de otras cuestiones más urgentes, por ejemplo, cómo acomodamos el proceso de evaluación en la escuelas, para que cualquier chica o chico pueda responder cualquier pregunta que le hagan sin saber de que materia se trata", remarcó.

En este sentido, el especialista indicó que uno de los grandes problemas con el advenimiento del Chat GPT y los motores de búsqueda cómo Google, es que los docentes podían chequear si la información era copiada desde allí. "Lo interesante de la inteligencia artificial es que cada creación es única y a medida. Esto es mucho más difícil de detectar, hay escuelas que lo están prohibiendo. El desafío es recuperar la motivación por el aprendizaje", sostuvo,

Bilinkis remarcó que la tardanza en la reforma de las currículas y las metodologías educativas generan la sensación en los chicos de que aquello que aprenderán en la escuela no les servirá para concretar su proyecto de vida. "Si uno no esta motivado no aprende. Si crees que no sirve no aprendés. Gran parte del desafío es cómo reconectamos los chicos y chicas con el tipo de metodologías y tecnologías que la escuela utiliza para que tengan las ganas de construir su propio futuro", remarcó.

El especialista afirmó que resulta sumamente esencial, incorporar esta nueva inteligencia artificial en la educación. "Un ejemplo de esto puede ser pedirle a los chicos que hagan un ensayo sobre cierto tema y que luego el Chat GPT lo corrija. Lo que ellos tienen que entregar es su versión y la corregida. Allí lo que se evaluaría es la reflexión de ellos respecto a lo que la tecnología les corrigió y si están de acuerdo con eso. Se deben incluir esta herramienta de modo que no anulen la necesidad de pensar", cerró.

