Santiago Bilinkis: las redes sociales y el Chat GPT, ¿nos hacen más inútiles?

Sin dudas, las tecnologías digitales llegaron para quedarse. La cantidad de horas que pasamos en las redes sociales es cada vez mayor, por lo que para muchos críticos resulta cada vez más preocupante. El advenimiento de la inteligencia artificial, también es un tema que preocupa a varios especialistas ¿Las nuevas tecnologías implican un avance en la sociedad o un riesgo? Santiago Bilinkis, destacado tecnólogo y emprenderos dialogó con MDZ Radio sobre el uso "adecuado" de las mismas.

El riesgo del sedentarismo cognitivo

"Vivimos una vida sedentaria en lo físico. La mayoría de las personas no hacemos el nivel de actividad física que necesitamos: caminamos poco, nos movilizamos en auto, en moto. La inteligencia artificial puede usarse como una moto o bicicleta. Cualquiera de las dos te permite llegar más lejos, pero no se hará ningún tipo de esfuerzo si no se pedalea. Esta metáfora la debemos utilizar bastante, cómo aprovechamos estas herramientas para llegar más lejos, sin perder la cuestión de que en el fondo debe haber un esfuerzo y una impronta nuestra. Si a nosotros nos sueltan en la Edad de Piedra no duramos ni dos segundos, no sabemos prender fuego, no sabemos atrapar a un animal", sostuvo el especialista.

Bilinkis afirmó en este sentido, que la tecnología no hace perder habilidades. "Cada tecnología te hace desaprender un montón de cosas que antes sabías", remarcó. La capacidad de redactar, es un ejemplo para el especialista, ya que esta ligada a la capacidad de pensar bien, de producir un razonamiento sólido.

"La inteligencia artificial es capaz de reemplazar un montón de cosas. Hay que preguntarnos cuáles habilidades estamos dispuestos a perder, y cuáles son muy importantes para nosotros. Vamos a tener que decidir hasta dónde queremos apoyarnos en las máquinas y hasta dónde vamos a querer conservar ciertas cosas de nuestra identidad que nos hacen humanos, que nos hacen únicos aún cuando se puedan hacer mejor", resaltó.

Vencer al algoritmo

Bilinkis remarcó la importancia de ser conscientes del contenido que consumimos en las redes sociales. Muchas veces, pasamos una gran cantidad de horas consumiendo contenido "vacío". Por esta razón, brindó una serie de recomendaciones para poder utilizarlas de manera útil.

El especialista recomendó reducir el tiempo en las aplicaciones, utilizar el límite del tiempo. "Yo tengo 45 minutos en TikTok y en Instagram", contó.

"En TikTok hay mucho más que gatitos y coreografías. El problema es que si vos te quedas con la primera superficie de contenido, nunca llegas a lo que esta abajo", sostuvo.

En este sentido, el especialista indicó que TikTok "sabe lo que a cada usuario le gusta", en relación al contenido que menos te exige cognitivamente. "La distracción que no te hace pensar en nada. Tenes que saltear precisamente lo que te gusta. Cuando vos empezás a descartar las coreografías, los gatitos, empieza a aparecer lo que realmente te importa. Tus intereses más profundos. Hay que tener mucha disciplina para que el algoritmo haga lo que vos querés y no que haga con vos lo que él quiere", cerró.

