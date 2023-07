La "solución" que piden los pediatras mendocinos para "frenar el éxodo" de profesionales

Pediatras mendocinos, asociados en la Unión de Pediatras Mendocinos (UPM) lanzaron un fuerte comunicado por la situación que atraviesa el sector profesional de la salud de la provincia. Analizaron lo que sucede con las obras sociales y la posibilidad de incluir un coseguro para paliar las pérdidas del poder adquisitivo.

"Esto del cierre de las guardias en el sector privado, el cierre de otra guardia en San Rafael se da porque es poco rentable mantenerla bien. Todo esto sumado a los hechos de que los profesionales han tenido inconvenientes puntuales, esto se viene incrementando año a año y está motivando a muchos profesionales calificados a salir de la provincia, no solamente a Chile sino a provincias limítrofes. Otros inclusive a abandonar la profesión, abandonar la pediatría para hacer otra cosa. Realmente estamos muy preocupados, tienen que cambiar ciertas condiciones para que no se incremente más el problema", sostuvo Juan Manuel Gamboa, presidente de UPM, a MDZ.

Una de las alternativas que plantean es la posibilidad de dialogar con las obras sociales o sino dejar de atender con obras sociales para compensar la pérdida de dinero, es decir, cobran un coseguro que podría paliar esas pérdidas monetarias. En un duro comunicado emitido durante esta semana, pidieron a los afiliados que se sumen a estos pedidos para que las empresas puedan mejorar los servicios y ayuden a los pediatras locales.

El duro comunicado de los pediatras mendocinos.

En un apartado del comunicado que emitieron, enfatizaron en que "estos últimos 5 años la consulta se devaluó cuatro veces si lo comparamos con la moneda estadounidense. Ninguna actividad económica en Argentina permite que esto suceda" y un caso clave para entender la situación es el siguiente: la inflación anual del 2022 quedó en el 94,8%, mientras que las cuotas de los planes de medicina privada cerraron con una suba acumulada del 113,8%. En contrapartida, la consulta médica no se acercó a los índices inflacionarios y quedaron por debajo de los aumentos que las prepagas cobraron a sus usuarios. Desde la entidad marcaron que "si no se revierte la situación, la fuga de profesionales seguirá existiendo, incrementando aún más las dificultades en el acceso a la salud".

Y en diálogo con MDZ, Gamboa destacó: "Soy docente en el último año de la facultad, justamente en la rotación de pediatría. Cuando charlo con mis alumnos el 50% de ellos tiene pensado irse del país una vez recibidos. Realmente es muy poco el que hoy quiere seguir en pediatría, lo mismo puede pasar con las clínicas, algo que está relacionado a la devaluación económica de nuestro trabajo. Independiente de la situación económica que pueda atravesar cada familia, hay que entender médico profesional como un recurso natural, un recurso humano que no es infinito y si no se toman algunas medidas parece que este faltante de una guardia se va a ir incrementando".

Sobre la situación de las obras sociales y prepagas, añadió que: "Nos ven de mala manera porque queremos cambiar el paradigma ya establecido, el profesional no podía debatir o discutir los aspectos de su relación laboral y ahí los gremios hacen agua, no se ocupan de la situación. Al profesional no hay una entidad que lo ampare y lo defienda. Quizás sea una de las razones por la que estamos como estamos".

Y otro tema a tener en cuenta son los cambios en las universidades y reconoció que la chance de tomar el tiempo de residencia como años de antigüedad es una opción válida en estos momentos de crisis. Mientras que reconoció que se debería reformar la formación