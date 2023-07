El este de Mendoza, alejado sistemáticamente de la provincia

Un joven del este de Mendoza se volvió viral luego de exponer un problema que viven día a día las personas del este de la provincia. En su cuenta de Twitter, Ezequiel Ribas habló sobre cómo las personas que viven en San Martín, Junín y Rivadavia no tiene acceso al sistema de transporte MendoTran.

El texto del joven refleja la frustración y el malestar que muchos habitantes del este de la provincia sienten debido a la falta de certeza sobre los horarios de los micros, la escasez de disponibilidad horaria, la falta de regularidad y la incomodidad en los viajes. Además, se menciona la necesidad de implementar el sistema de tarjetas SUBE, utilizado en otras zonas, para facilitar el acceso y mejorar las condiciones del transporte público en la región.

"En San Martín, Junín y Rivadavia ya no podemos tener el mismo sistema de transporte mediocre que tenemos hace años, no puede ser que a 45 minutos de donde vivimos exista una app como MendoTran que funciona excelente y pasan micros a cada rato y nosotros no tengamos ni la certeza de si viene el micro a la hora que dice UN PAPEL o no".

"¿Qué onda el ministerio de transporte? No tienen ni idea de la realidad que se vive en los micros que ni siquiera pasan a horario?", cuestiona el joven en su publicación, instando a las autoridades a tomar medidas para solucionar este problema que afecta a estudiantes, trabajadores y otros usuarios habituales del transporte.

"Está bien que somos campo, que no somos la misma cantidad de habitantes que son en el Gran Mendoza, re entiendo ese pensamiento, pero ya no podemos seguir con lo mismo de antes, aunque sea pedimos saber y tener claro los horarios de los micros con la app de MendoTran, que no pasen todos juntos, que haya más disponibilidad horaria, más regularidad, que vayan los micros en condiciones. Pónganse las pilas man, necesitamos SUBE, que se implemente el sistema que se usa en ciudad, es una verga el transporte en el este para estudiantes, trabajadores, etc", comentó el joven.

En la publicación, otros usuarios se unieron al descargo realizado por el joven. MDZ dialogó con trabajadores que deben utilizar este servicio diariamente. Gonzalo Vargas (38) trabaja en una finca del este mendocino y comentó cómo es utilizar el medio de transporte del este mendocino: "En toda la provincia pagas con la SUBE y viajas, acá no, tenés que pagar en efectivo y si no tenés el papel con los horarios no sabes a qué hora pasan".

Horarios del directo de Palmira a Mendoza

Foto: Facebook/Nueva Generación S.A.

Por su parte, Nicolás (24) es un estudiante y trabajador que viaja cada día desde el este al Gran Mendoza y comentó su situación: "Yo desde 2017 que empecé la carrera que viajo todos los días de San Martín a Ciudad. Y la verdad que te lo podría definir como una incertidumbre, porque quizás no todos los días, pero una vez a la semana un inconveniente vas a tener".

"Es increíble que con los avances tecnológicos no tengamos una aplicación que funcione bien, porque hay una pero no funciona y marca cualquier cosa", agregó.

"Tienen que pasar más colectivos, al menos para ir directo a Mendoza, porque el micro se llena y no entra un alma, deberían venir dos micros seguidos, quizás o una mayor frecuencia. Yo a veces me levanto más temprano para ir a las primeras paradas y tener lugar, por ejemplo cada mañana voy a la calle Salta, si no hago eso no tengo chances de subirme en la parada cerca de mi casa", comentó Ornella (19).

Llegará MendoTran al este

MendoTran es un sistema de transporte público de pasajeros que comenzó a funcionar la primera semana de enero del 2019. En un principio, los mendocinos no recibieron de buena manera los cambios, pero, con el tiempo, el sistema ha demostrado su efectividad.

Para lograr este nuevo esquema, técnicos y especialistas trabajaron durante siete años para que no quede ningún barrio fuera de red de colectivos.

A raíz del tuit viral, MDZ consultó por la posible llegada de este sistema al este mendocino. Fuentes internas comentaron que por el momento no está previsto que esto ocurra.