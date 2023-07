Día del Perro Callejero: la aterradora cifra que maneja Mendoza

Hoy, 27 de julio, se conmemora el Día del Perro Callejero, una fecha especial destinada a generar conciencia sobre la situación de los perros sin hogar y promover la adopción responsable de animales abandonados.

Esta iniciativa nació en 2008 con Ignacio Gac, quien buscó fomentar la adopción de los perros. Esta celebración se propagó rápidamente por América Latina a través de las redes sociales, pero no como una protesta sino como una ayuda. Gac reveló que eligió el mes de julio porque hace frío y hay más lluvias, lo que expone a los perros en la calle a un mayor peligro y sufrimiento.

"Estaba reflexionando sobre las típicas fechas que existen y de una manera muy natural me nació esta idea. Si existe hasta el Día del Amigo con Derecho, ¿por qué no conmemorar a los perritos de la calle? Me di cuenta de que los perros merecían un mejor trato, en ese tiempo había otra mentalidad, la cual ha ido evolucionando un poco”, contó Gac.

Gac también explicó que el objetivo del Día Internacional del Perro Callejero es hacer un juego publicitario que tenga como fin ayudar a la causa y que todos se preocupen por la vida de un animal indefenso: "Incluso puede ser entretenido, ya que puede ser un excelente panorama juntarse con los amigos a darles algo de cariño a estos animales, alimentarlos, darles abrigo, higiene, y ojalá haya adopciones".

Más perros que habitantes en Guaymallén

Mendoza fue pionera en la Argentina con la ley 7.603, que prohíbe la matanza como método de control poblacional y establece la esterilización quirúrgica gratuita. Desde el 2006 ,año en que fue aprobada, la provincia ha respetado una parte de la ley, pero ha dejado a la deriva a otra. Por consecuente, el número de canes ha aumentado.

El abogado ambientalista, Oscar Mellado, habló con MDZ y dio una cifra aterradora sobre la cantidad de perros abandonados: "Hablando con varios refugios, me han comentado que están explotados de mascotas y esto demuestra cómo la cantidad de perros ha aumentado en la provincia".

Mellado comentó que actualmente hay 500.000 perros en toda la provincia y de esta cifra solo el 20% tiene hogar, es decir que en Mendoza hay 400.000 perros sin hogar, casi 30.000 más que el número de habitantes de Guaymallén, el departamento más populoso de la provincia.

Este aumento desmesurado posee varias causas, una de ellas, según comentó Mellado, radica en la falta de importancia que le da el estado al control demográfico animal.

"Mendoza es pionera en la ley de la no eutanasia, pero no en el incumplimiento, ya que no hay una campaña de esterilización masiva gratuita y sistemática como dice la ley 7.603 y luego está la 8.246 que dice que el Estado debe hacer una prestación sanitaria, la vacunación, desparasitación y tratamientos, pero no existe ningún departamento que cumpla la ley, todo en Mendoza es parcial", comentó.