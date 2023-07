Nos lleva la vida recibirnos a sí mismos y al otro tal como somos

¿Te paso la contraseña para ingresar? La amistad es la contraseña, nos enseña a ser como somos. Nos da lo que no sabíamos recibir. Nos hace ser como no sabíamos ser, nos hace tan evidentes. La amistad nos vence ¡Vencidos por lo que somos!

Contigo, puedo ser yo. No sabemos ser otra cosa que amigos, si me necesitas, búscame, estoy en tu corazón. Lo que no conozco de voz es tu, no. Y lo que más conozco de voz es como decís, sí.

Ilustración de Juan Barros.

Así ella se arrojó a mi destino, sin demorar el suyo. Nunca habíamos estado tan cerca de sí mismos. Así me enseñó a decir si a tantos no y a decir no a tantos sí, así descubrí que extrañar es darse cuenta de quién soy. Los sueños hacen más bellas las miradas ver como no sabíamos ver…

La voluntad es la firma, ella tomó mis manos y me hizo albañil de abrazos , ella me dio ojos porque me enseñó a mirarme, ella abrió mi corazón como su alcancía de sueños. Ella ríe porque es libre en mi.

La desesperación es cómplice, de ser víctimas de uno mismo, y nada sabemos sin salir a encontrarnos en el otro tal como somos. La amistad es ese encuentro asumido lealtad

Por fin…

* Juan Barros energizante natural. Apto para todo público.