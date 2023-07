La impresionante colección de muñecas Barbie de una argentina

El mundo del coleccionismo es tan amplio como tipos de objetos hay en el mundo. Uno podría coleccionar billetes, estampillas, tapas de cerveza o juguetes. Todas colecciones que demandan de un estudio y conocimiento de lo que se está recolectando, como también pasión por eso. Entre todas esas posibilidades, una argentina tiene una colección de Barbie que esta cerca de las 500 muñecas.

Carolina Altamirano Semchuk es una misionera de la localidad de Apóstoles, a casi 70 kilómetros de Posadas, cerca del límite con Corrientes. Allí vive junto a su familia y, con 40 años, ya coleccionó una 500 muñecas. "Aunque a partir de las 350 dejé de contar, después se incorporaron más", comentó Carolina en diálogo con MDZ y remarcó que no sabe cuantas le faltan porque "hay miles de modelos y es imposible tenerlas todas".

"Como coleccionista adulto, comencé hace 14 años", explicó Carolina pero aclaró: "Siempre me gustaron, desde muy chiquitita, desde la primera que tuve a los cuatro años". Además contó que empezó porque es una muñeca que marcó su infancia y que cuando "había empezado a comprarle las muñecas a mi hija y en esas compras descubrí un mundo de coleccionistas que era mucho más cercano de lo que yo pensaba. Creía que los coleccionistas estaban solo en Europa o los Estados Unidos, pero había un mundo de coleccionistas acá en Argentina y por eso me animé a coleccionar".

En la charla con este medio, Carolina también recordó que su primera muñeca "fue la Barbie 'Tropical' de 1985 que me regalaron mi mamá y mi papá para Navidad. Esa fue la primera y la tuve mucho tiempo hasta que la perdí en un evento y, ahora, cuando encuentro la muñeca vuelvo a comprarla. Por lo que de esa versión la tengo 12 o 14".

La primera muñeca Barbie que tuvo Carolina fue a los cuatro años.

"La película me pareció una obra de arte. Me encantó. Considero que representa todo lo que yo pienso de Barbie", comentó la coleccionista sobre el film protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling. "Tienen que ir y verla. Especialmente madres e hijas, porque es una película encantadora", continuó y agregó: "No es una película para niñas, sino para adolescentes que van a poder entenderla y disfrutarla de otra manera. También, a las niñas de los 90, nos lleva a esa época en que jugábamos con esas muñecas".

Carolina tiene tres hijas, a las que no empuja a ser fanáticas de Barbie como ella: "Cada una puede elegir lo que tenga ganas de coleccionar y jugar, de hecho a mi hija del medio le gustan los 'My Little Pony' y los colecciona. Quizá la más chica sea la heredera porque es la que le presta más interés", concluyó.