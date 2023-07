Matrimonio igualitario: la conmovedora historia de una de las primeras parejas en dar el sí

“Todo comenzó en 1992, 18 años antes de que se sancionara la ley de Matrimonio Igualitario. Marcelo y Jorge se conocieron en una juntada de amigos en Balvanera para ver películas clásicas”. Así comienza relatando la Fundación Huesped la historia de amor de una de las primeras parejas del mismo género en dar el “Sí” en Argentina.

La organización recordó a través del camino recorrido por Marcelo y Jorge que este sábado se cumplen 13 años de la sanción de la Ley que consagra y garantiza el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo género.

Marcelo y Jorge se conocieron en 1992, 18 años antes de que se sancionara la ley de Matrimonio Igualitario. Twitter Fundación Huesped.

Marcelo y Jorge constituyen una de las primeras parejas que se casaron por Registro Civil amparados por dicha ley, casi dos meses después de su sanción: el 3 de septiembre de 2010.

Pero el relato de la Fundación Huesped se remonta a esa noche que Marcelo y Jorge se conocieron y que aseguran que estuvieron toda la noche mirándose “y ninguno atinó a nada ese día”.

En esos años, Marcelo participaba de las reuniones en la Comunidad Homosexual Argentina y Jorge ya lo tenía "fichado". “Algunas semanas después, apareció en la sede de la CHA para hablar conmigo. Fuimos a tomar un café y luego de un mes de ´amistad´ y de un beso en el Paseo de la Plaza, comenzó nuestro camino hasta estos días”, cuenta Marcelo.

Para cuando cuando se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, Marcelo y Jorge llevaban casi dos décadas juntos, tenían su propia casa y habían firmado la unión civil. Sin embargo, sentían que no contaban con ninguna herramienta legal para proteger su patrimonio.

Cuando finalmente se sancionó la ley, no solo se solucionó ese aspecto, sino que también “abrió otros aspectos emotivos que antes no considerábamos porque no existía una ley que lo permitiera”, explicó la fundación Huesped.

18 años para dar el "Sí".



uD83CuDF08 Marcelo y Jorge están juntos hace 31 años. Dos meses después de que se sancionara la Ley de #MatrimonioIgualitario se casaron por registro civil.



Mañana se cumplen 13 años de la sanción de la ley y por eso te contamos su historia de amor. pic.twitter.com/6B42TFe2sw — Fundación Huésped (@FundHuesped) July 14, 2023

Si bien Marcelo y Jorge tuvieron toda una vida de militancia, en el momento de activar la Ley de Matrimonio Igualitario ya no participaban de ningún grupo. Hoy, llevan juntos 31 años y pronto celebrarán 13 de casados.

“Fue muy emocionante porque éramos de los primeros en casarse. La ceremonia civil fue muy linda y el juez nos hizo sentir muy cómodos. No intercambiamos anillos, sino sombreros. Lo recordamos con mucha emoción”, cuenta el matrimonio.

Mucho más que una boda

Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer este derecho. Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, enfatizó que este hito marcó un antes y un después en región.

La sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario fue mucho más que habilitar una boda entre personas del mismo género, abrió la puerta de acceso a otros derechos como compartir con el cónyuge una cobertura de salud, el derecho a herencia, la propiedad de los bienes compartidos, el derecho a obtener una pensión en caso de fallecimiento de un cónyuge, y contar con obligaciones y derechos ante las y los hijos propios y adoptados”, precisó la organización ELA.