Jorge García Cuerva asumió como nuevo arzobispo de Buenos Aires con un fuerte mensaje político

Asumió Jorge García Cuerva, el nuevo arzobispo de Buenos Aires y primado argentino, en una celebración llevada a cabo en la Catedral Metropolitana. El hombre elegido por Francisco para continuar con la obra evangelizadora de Mario Poli, tras su jubilación, llega luego de ser obispo de Río Gallegos, la cual incluye la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego. De la celebración participó un gran grupo de feligreses, en gran parte jóvenes, integrantes del clero y seminaristas, y dijeron presente integrantes del Hogar de Cristo y distintas comunidades de parroquias y capillas "villeras".

La llegada de García Cuerva a la conducción de la Iglesia Católica en Argentina no estuvo ajena a polémicas, luego de que trascendiera que en una oportunidad presidió una misa del Frente Renovador, por lo que se lo relacionó con el justicialismo y el espacio político de Sergio Massa. Semanas después el aún obispo santacruceño pudo liberarse de esas acusaciones que los relacionaban con el frente gobernante: "¿Vínculos con el kirchnerismo? Mirá, políticamente te aseguro que mi postura es otra", había dicho en un medio de Río Gallegos.

La sede y el escudo del nuevo arzobispo.

(Foto: AICA)

Formado en el seminario de San Isidro, Jorge García Cuerva fue ordenado sacerdote 24 de octubre de 1997 y 20 años más tarde tuvo su ordenación episcopal como obispo de Lomas de Zamora. Al año siguiente, llegó a Río Gallegos, donde cumplió con su labora pastoral durante la pandemia de 2020, de la que rescató: "Fue un tiempo de templos cerrados pero con una Iglesia viva en la caridad y presente en las calles acompañando a la gente que sufría".

Cientos de fieles acudieron a la asunción del nuevo arzobispo. Foto: Télam

Catalogado como "cura villero", Jorge García Cuerva destacó: "Los que tenemos presencia capilar en las villas somos los curas de las villas y entonces muchas veces somos el interlocutor válido del Estado municipal, provincial o nacional cuando quiere llevar adelante una política en el barrio". Esta realidad que explicó el arzobispo puede encontrarse en muchos barrios donde el sacerdote cuenta con un rol preponderante en el entramado social de esa comunidad.

El presidente Alberto Fernández fue parte de la ceremonia. Foto: Télam

En la celebración por su asunción, estuvieron presentes el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores y culto, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo, y Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz. Ante la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta por razones de agenda, asistió el ministro de Gobierno porteño, el precandidato a Jefe de Gobierno Jorge Macri. También se presentó el expresidente Federico Pinedo, que ejerció durante el traspaso de mando presidencial en 2015. Además estuvieron presentes los líderes de distintos ritos del cristianismo que acompañaron al flamante arzobispo en su asunción.

La misa de asunción de Jorge García Cuerva

Luego de los ritos propios de su entronización, la adoración al Santísimo Sacramento, la profesión de Fe y el juramento ante el nuncio apostólico, procedió a celebrar la misa en la Plaza de Mayo.

En la misa de su asunción, la Liturgia de la Palabra no fue con las correspondientes al día, sino que el arzobispo optó por tres citas particulares. En la Primer Lectura se eligió una del Libro de Tobías, en donde se relata el momento en que el padre del mismo Tobías de la una serie de consejos para que sea un buen judío. En el salmo se rezó "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar", mientras que en la Segunda Lectura se optó por la Carta de San Pablo a los Filipenses, donde el misionero invita a los griegos a evitar conflictos y rivalidades.

El Tula estuvo en la ceremonia religiosa. Foto: Télam

En la lectura del Evangelio, el flamante arzobispo de Buenos Aires eligió la curación del paralítico en Cafarnaún, del Evangelio según San Marcos. En la homilía, García Cuerva reflexionó: "no fomentemos la profundización de la grieta, a la que, me escucharán decir que prefiero llamar 'herida' porque duele y sangra en las entrañas del pueblo", y llamó a dos compromisos: "Entre todos levantemos el techo del 'no se puede'; levantemos el techo del 'siempre se hizo así', el techo de la indiferencia y la resignación... levantemos los techos que no nos permiten soñar y que han oscurecido e imposibilitado el horizonte de tantos de nuestros jóvenes".

Por último, agregó: "Buscar las manos, el consejo y la amistad de nuestros hermanos que profesan otros credos, y de todas las personas de buena voluntad que enriquecen y hacen la identidad de nuestra querida ciudad".