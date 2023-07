Prohíben a las ciclistas transgénero competir en la categoría femenina

Contrario a las políticas de muchas asociaciones deportivas, la Unión Ciclista Internacional (UCI) prohibió la participación de personas transgénero en la categoría femenina de sus competencias. Al mismo tiempo, para no empujar a estos atletas a identificarse dentro de una categoría de la que no se sienten parte, la máxima autoridad mundial del ciclismo creará la categoría "Masculina/Abierta".

El argumento que expuso la UCI para defender su medida, controversial para ciertos grupos sociales aunque acertada para muchos otros, es que, teniendo en cuenta "las incertidumbres científicas que persisten, es necesario tomar esta medida que persigue proteger la categoría femenina y garantizar la igualdad de oportunidades". Basados en la ciencia sobre las condiciones físicas de los dos sexos, pero con el objetivo de seguir investigando al respecto, la medida entrará en vigencia desde este lunes.

La UCI informó el cambio reglamentario este viernes y entrará en vigencia desde el próximo lunes.

La medida de la UCI plantea que esta categoría podrá servir como un punto medio o "tapón" mientras se resuelve científicamente cuanto afecta la diferencia bilógica en la competencia y si puede beneficiar a un competidor. Casos que fortalecen esta postura se vieron en distintas disciplinas donde personas transgénero superaban ampliamente a sus rivales en la categoría femenina mientras que en la categoría masculina no estaban a la misma altura.

David Lappartient, presidente de la UCI, explicó que no se trata de negar derechos sino que "el deber de la UCI es garantizar la igualdad de oportunidades de todos los participantes en las competiciones ciclistas". Bajo esa línea, desde la máxima autoridad de este deporte, establecieron la posibilidad de competir dentro de otra categoría. Hasta el momento, quienes participaban de la categoría femenina siendo transgénero, debían someterse a tratamientos para una reducción de testosterona, que tiene mayor porcentaje en hombres que en mujeres.

La ciclista transgénero Emily Bridges que representa a Gran Bretaña, protesto por sus redes sociales y tachó de machista la decisión de la UCI: "A todas las corredoras cis que me siguen, esto les afecta. Ahora vives en un mundo en el que te cuestionarán cada actuación que se considere demasiado buena, o que seas demasiado alto o demasiado masculino. Pregúntense cómo la UCI controlará esto. ¿Serán otras personas las que te denuncien, o pruebas de sangre o cromosómicas? Porque marcarán los resultados que no se ajustan a las ordenadas casillas prescritas. Las mujeres descubrirán que tienen testosterona alta, o que no tienen cromosomas xx, ¿y qué?".

Vale aclarar que, en base a las marcas internacionales y el peso de muchos implementos que se requieren para la práctica de distintas disciplinas, la decisión de la UCI fue celebrada por parte de la sociedad. Ejemplo de la base científica que tomó el organismo puede ser la diferencia en los 100 metros llanos, donde el récord mundial masculino es de 9,58 segundos y el femenino de 10,49 segundos. Otro ejemplo puede ser el de lanzamiento de jabalina, donde la utilizada por la categoría masculina pesa 800 gramos y la de la femenina pesa 600 gramos.