Cuánto aspartamo se puede consumir por día y en qué productos se encuentra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó ayer que el aspartamo, una edulcorante utilizados en productos alimentarios, es "posiblemente" cancerígeno para los seres humanos.

Según informaron los científicos de la OMS, un consumo excesivo de aspartamo podría incrementar el riesgo de carcinoma hepatocelular, un tipo de cáncer de hígado. Sin embargo, indicaron que la evidencia médica es débil y por el momento no se considera que el aspartamo sea peligroso. No obstante, advirtieron sobre los riesgos para la salud asociados con un consumo excesivo de aspartamo.

Esta sustancia fue descubierta por equivocación en 1965 que buscaba curar las úlceras y comenzó a ser utilizada desde 1980 en alimentos, sobre todo aquellos considerados “light” y también jaleas, chicles, cereales, sobres de edulcorantes, helados y bebidas gaseosas. Si se desea identificar si un producto contiene aspartamo, simplemente se debe revisar la etiqueta.

Esta sustancia se puede encontrar en varios productos "light"

Foto: Shutterstock

El aspartamo es un compuesto químico que se descompone en el cuerpo en tres componentes distintos: ácido aspártico, fenilalanina y metanol. El ácido aspártico y la fenilalanina son aminoácidos que se encuentran de forma natural en numerosos alimentos. Por otro lado, el metanol es una sustancia tóxica presente en pequeñas cantidades en ciertas frutas y verduras.

Cuánto se puede consumir por día

La OMS afirmó que el aspartamo, empleado como sustituto del azúcar en alimentos considerados "light", no representa riesgos para la salud si se consume adecuadamente, es decir, que la ingesta no supere los 40 mg.

Según los expertos, una persona adulta que pese alrededor de 70 kg debería beber entre 9 y 14 vasos de gaseosas de dieta al día que contengan entre 200 y 300 miligramos de aspartamo.

En el caso de un niño de unos 20 kilos, el consumo máximo aconsejable sería de 800 miligramos, es decir, de dos a tres latas, según se explicó en la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados de los estudios de la OMS.

Francesco Branca, director del departamento de nutrición y seguridad alimentaria de la OMS dijo: “El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Cada año, una de cada seis personas muere de cáncer . La ciencia se expande continuamente para evaluar los posibles factores iniciadores o facilitadores del cáncer, con la esperanza de reducir estos números y el costo humano".

"Las evaluaciones del aspartamo han indicado que, si bien la seguridad no es una preocupación importante en las dosis que se usan comúnmente, se han descrito efectos potenciales que deben investigarse mediante más y mejores estudios", agregó.

"No estamos aconsejando a los consumidores que dejen de consumir (aspartamo) por completo. Solo estamos aconsejando un poco de moderación", concluyó.

Por su parte, Peter Lurie, director ejecutivo del Center for Science in the Public Interest (Centro para la Ciencia en el Interés Público) y quien previamente nominó al aspartamo para su revisión por parte del IARC, expresó que hay una opción fácil para los consumidores: "Al menos cuando se trata de bebidas, nuestro mensaje es que su mejor opción es beber agua simple o una bebida sin endulzantes”.