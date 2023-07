Se acabó la espera, la herramienta de inteligencia artificial de Google ya está en español

Google presentó su herramienta gratuita de inteligencia artificial (IA), Bard, en varios idiomas, incluyendo español, portugués, árabe, chino e hindi, entre otros, ampliando así la disponibilidad de esta aplicación, que anteriormente solo se encontraba disponible en inglés, japonés y coreano. Ahora, personas de diferentes partes del mundo podrán interactuar con este chatbot en más de 40 idiomas.

Para poder utilizar Bard las personas pueden ingresar a https://bard.google.com/. Además de los nuevos idiomas, se presentaron nuevas funciones para ayuda a las personas. Estos cambios le permiten a Bard competir más de cerca contra Bing, la herramienta de IA de Microsoft potenciada por la tecnología de OpenIA.

Una de ellas es que ahora los usuarios podrán escuchar las respuestas de Bard en voz alta. Desde Google aseguraron que esto servirá para oír la pronunciación correcta de una palabra, poema o guion. Para usarlo, simplemente se debe escribir y luego, seleccionar el ícono de sonido.

Ahora se podrán escuchar las respuestas

Foto: Google

Cuando se inicie una conversación, aparecerán opciones para fijar, renombrar y retomar conversaciones recientes en la barra lateral de la herramienta. Además de que los usuarios podrán comparte parte o la totalidad de un chat que tengan con esta herramienta de inteligencia artificial.

Estos cambios le permiten a Bard competir más de cerca contra Bing, la herramienta de IA de Microsoft potenciada por la tecnología de OpenIA

Foto: Shutterstock

Por otro lado, Bard tendrá más tareas de codificación que permitirá exportar códigos Python a Replit. Romina Stella, Gerente de producto en responsabilidad para Bard, dijo que este modelo es capaz de reproducir y entender el español coloquial de todos los países hispanohablantes.



"Personalmente, muchas veces le pido que me dé una respuesta en español de Argentina o que me dé una respuesta en otro español y Bard puede generar ese contenido, hasta me contesta con expresiones coloquiales argentinas", recalcó Stella.

Consejos de Google para utilizar Bard

Con el fin de aprovechar al máximo estas novedades, Google compartió una serie de consejos para que todos puedan explorar su curiosidad, estimular su imaginación y generar nuevas ideas utilizando Bard.