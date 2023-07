Cuáles son los créditos vigentes para lograr una casa propia en Mendoza

Tener una casa propia es la meta de la clase media en Argentina. En tiempos de alta inflación, el acceso a la vivienda a través del crédito aún sigue vigente, con ciertas limitaciones. Las posibilidades que brinda el Estado, provincial y nacional, continúan siendo las más convenientes.

Esta semana se conoció que el Instituto Provincial de la Vivienda actualizó los montos que otorga para la construcción familiar. La casa más pequeña (55 m²) que financia el organismo estatal de Mendoza equivale a 38.290 UVA (unidades de valor adquisitivo), de modo que equivale a más de 10,6 millones de pesos. Ese valor se actualiza al ritmo del UVA, que al 7 de julio cotizó a $277,58, según el Banco Central de la República Argentina.

El sueño de la casa propia.

Para acceder a este programa hay que tener un terreno y demostrar el grupo familiar es de casi $240 mil pesos. Luego de esto reunir 36 meses de ahorro, en cuotas de 174,36 UVA. Hoy este monto es de $48.398 y, aunque el BCRA actualiza el valor cada día, al ritmo de la inflación, el ajuste de la cuota en el IPV se hace una vez por trimestre.

Por otra parte, cuando el grupo familiar persona recibe el dinero del crédito las cuotas se actualizan teniendo en cuenta el CVS (coeficiente de variación salarial). Es decir que si la inflación se dispara, la cuota no puede superar el 20% de los ingresos familiares. La devolución total es en 360 cuotas, es decir 30 años.

Si al aplicar a este programa llamado Construyo mi casa se piensa levantar una vivienda más grande (140m²) hay que demostrar al menos $509 mil de ingresos mensuales y se pueden obtener más de $22 millones de crédito. Esta línea también exige tener un terreno propio.

Créditos hipotecarios vigentes

En comparación, el programa del IPV tiene ventajas sobre otros préstamos como el que otorga el Banco de la Nación Argentina. Aunque la tasa de interés es baja, el crédito hipotecario que ofrece el banco estatal a sus usuarios es de $2.984.000 sin terreno y $3.730.000, con terreno incluido, de acuerdo con lo que versa la página web del banco.

Otra entidad que en Mendoza ofrece créditos para la vivienda es el banco Hipotecario, al que pueden acceder empleados bajo relación de dependencia, personas que trabajan en forma independiente, (régimen de ganancias o monotributo) y, como en el Banco Nación, también jubilados. Allí los créditos son a 30 años. Como en las casas del IPV, el banco actualiza montos a otorgar, valor de las cuotas e ingresos mínimos para acceder de acuerdo con el valor UVA.

Créditos con Procrear II

En tanto, sigue vigente el programa nacional Procrear II, con opciones que no exigen tener terreno propio. Las inscripciones están abiertas y se determina que para postularse basta con demostrar ingresos equivalentes al salario mínimo vital y movil (hasta hoy es $87.987 ) y no superar ingresos de éste multiplicado por 10 ($879 mil).Pero, de acuerdo con los sueldos o facturación que demuestre cada familia, el sistema muestra distintos inmuebles que es posible comprar. Sobre todo porque las cuotas no pueden superar el 30% del ingreso. La cuota más baja es de $53.400, entonces el ingreso mínimo requerido alcanza los $178 mil.