René Favaloro, un solo corazón

Hermoso homenajear a un hombre que fue y sigue siendo un ejemplo para todos: René Favaloro. Siempre intenté casualmente imitar en la formación médica a René, que antes de darte el título en su universidad te mandaba a trabajar a Tucumán un par de meses. Pero esa experiencia te hacía ver qué significa trabajar en salud cuando no tenés nada, solo tus instrumentos básicos y tu capacidad.

Humaniza al médico, y en mi humilde opinión lo enaltece en la profesión porque le enseña cómo desenvolverse y bajar al nivel del otro. Sobre todo, porque en medicina, muchos a lo largo del tiempo se han creído que estaban en un nivel superior. Nada más errado. Siempre supe que ayudar a los demás te devuelve una enormidad en la mente y el alma.

Siempre supe que quería que las nuevas generaciones experimenten esto que yo no tuve en mi amada UBA. Gracias a Dios se van abriendo puertas en diferentes convenios con universidades que se especializan en salud y vamos pudiendo de a poco brindar ese espacio tan preciado en un merendero, en una plaza, en un barrio vulnerable.

Es mucho el trabajo por delante y no puedo más que alentarlos a seguir, a no aflojar, a no bajar los brazos. Donando un poquito de tu tiempo podés lograr algo que nunca imaginaste en el otro, en aquel que realmente te necesita porque no tiene nada.

Gracias a todos, sigamos el ejemplo de René Favaloro, y estimulemos a los demás a sumarse a este desafío tan hermoso. Los abrazo y buen martes para todos.

* Dr. Mariano A. Masciocchi, presidente de la asociación civil "¿Me regalás una hora?", es médico clínico y cardiólogo.