La tensa situación que vivieron los turistas varados en la aduana chilena

El martes pasado, se decidió cerrar el Paso Internacional con la premisa de cuidar a los pasajeros que cruzaban a Chile. Este anuncio generó que una gran cantidad de chilenos intentaran cruzar a último momento hacia su patria antes de que sea muy tarde.

Si bien algunos lograron cruzar y otros tuvieron que volverse a la terminal, siete micros debieron quedarse en la propia aduana chilena, donde debieron permanecer por más de 24 horas.

La estadía fue todo menos reconfortantes, puesto que dos lectores de MDZ comunicaron que estuvieron sentados en sus colectivos sin asistencia médica ni comida.

"Desde Andesmar no nos dieron nada, pasamos la noche sentados en el colectivo y la noche estuvo muy fría y húmeda", comentó uno de los lectores. Recién hoy en la mañana, autoridades de la aduana chilena asistieron a los varados con comida. No obstante, al no poder seguir su viaje, un grupo de ellos decidió reclamar para poder continuar.

Cristian Avarena, de la delegación Presidencial Provincial Los Andes (Chile), informó sobre la situación de los buses: "El día de ayer existieron muchos más buses de los que pasan normalmente y se definió por la seguridad de las personas dejar a resguardo dentro del complejo los Libertadores algunos buses con sus pasajeros quienes cuentan con comida y abrigos".

"Insisto la decisión fue en función de que estas personas estuvieran segura, ya que la ruta no estaba en condiciones de ser utilizadas. Quiero ratificar que no existen personas atrapadas en la nieva, sino que solamente hay buses en resguardo en el complejo los libertadores", agregó.

