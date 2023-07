El asesino invisible que se lleva muchas víctimas al año y debemos evitar

La llegada del frío nos atraviesa a todos y cada uno de nosotros. En el contexto en donde las temperaturas bajo cero son moneda corriente por el invierno; es inevitable prender la estufa para mantenernos con algo de calor y sentirnos confortables dentro de nuestro hogar. Sin embargo, la utilización del gas puede resultar peligroso, ya que puede producir monóxido de carbono: a través del cual se producen intoxicaciones, incendios domésticos, y en el peor de los casos, la muerte. Por esa razón, hay que utilizarlo con mucha precaución.

Este gas tóxico se produce por la mala combustión de estufas y hornallas. El problema es que la mayoría de las veces actúa como un asesino silencioso, ya que es imperceptible, y de esta manera, resulta complicado percibir señales para detectar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente.

En invierno, es inevitable prender la calefacción y las estufas, pero es necesario tener ciertos cuidados.

MDZ dialogó con Daniel Buljubasich, neumonólogo y ex Presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), y que actualmente preside la Asociación de Neumonología de Rosario (ANER), quién comentó cuál es su postura al respecto de las muertes por monóxido de carbono: “Yo creo que, básicamente, lo que hay es desconocimiento. La gente no sabe qué es lo que pasa cuando se expone a fuentes de gas tóxico, y a veces minimiza el riesgo”, sentenció.

Además, Buljubasich enumeró que formas hay de prevenir este tipo de accidentes, y las mismas consisten en revisar los artefactos de gas que utilizamos para calefaccionarnos, no utilizar la hornalla o el horno de la cocina para calefacción (solo hacerlo para cocinar), no usar los elementos no permitidos para calefaccionar, como estufas a leña y artefactos que no tengan buena conexión al exterior; evitar la presencia de calefones en baños, entre otras.

Sin embargo, el Presidente de la ANER aseguró que no hay forma de detectar el monóxido de carbono: “No genera ni olor ni tiene ninguna característica que permita saber que estamos en presencia de una cantidad adecuada de esta sustancia. De hecho, es la causa de envenenamiento más frecuente en nuestro país”, afirmó.

No hay forma de detectar la presencia de monóxido de carbono, pero si es posible prevenir estas situaciones.

Finalmente, Buljubasich recomienda a la población abrir puertas y ventanas, para permitir que se oxigene el lugar donde está la persona afectada, o sacarla al exterior; y además, como prevención también es indispensable respetar las rejillas de ventilación que establecen las empresas de gas, y no taparlas porque entra frío a través de ellas o porque resulta incómodo que entre un poco de viento.

Los alarmantes datos sobre intoxicaciones y muertes por monóxido de carbono en Mendoza y Argentina

El asesino silencioso se está haciendo cada día más implacable. En la provincia, las estadísticas por intoxicación o muerte por culpa del monóxido de carbono crecen todo el tiempo, y por esa razón, resulta tan necesario informar a la sociedad sobre sus peligros y recomendaciones para evitarlas.

Daniel Burrieza, Director de Defensa Civil de Mendoza, afirmó que, hasta el 6 de julio de 2.023, se informaron 48 intoxicados y 4 víctimas fatales por monóxido de carbono, mientras que en todo el año 2.022, se registraron 37 intoxicados y 4 muertes.

Las estadísticas a nivel nacional y provincial son preocupantes.

Esta estadística preocupa a Burrieza, ya que los números muestran que, en lo que va del 2.023, ya hay más intoxicados y la misma cantidad de fallecimientos que los que se contabilizaron en el año 2.022 en su totalidad.

A nivel nacional, Daniel Buljubasich se basa en los datos que arrojó en 2.016 Ernesto De Titto, Director Nacional de Determinantes de Salud de ese momento, que informó que ocurrían 4.000 intoxicaciones y 200 víctimas fatales aproximadamente por monóxido de carbono a nivel país: "Si bien las estadísticas datan de hace algún tiempo atrás, ese número aproximado se mantiene año tras año", expresó Buljubasich.

Lo cierto es que el invierno demanda que las estufas se enciendan. El frio es cada vez mayor, y hay que utilizar las herramientas de calefacción hogareñas para tener un pasar confortable durante esta época de bajas temperaturas. Sin dudas, es indispensable tener precaución y actuar con responsabilidad, para que no hay que lamentar otra víctima por culpa del enemigo silencioso: el monóxido de carbono.