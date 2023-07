App Mi Argentina: ¿se puede votar con el DNI digital?

Antes de las elecciones, surge la duda recurrente de que Documento Nacional de Identidad (DNI) es válido para votar, ya que existen distintos tipos de versiones que acreditan la identidad del elector. Entre ellos, también existe la versión digital que figura en la aplicación "Mi Argentina", que lanzó el Gobierno nacional en 2020, en medio de las restricciones, pero que da acceso a otros documentos digitales.

El 13 de agosto se realizarán las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional en los 24 distritos electorales del país. Al mismo tiempo, varias provincias elegirán también cargos a nivel provincial y municipal, pero, al fin y al cabo, todo el electorado será convocado a ejercer su derecho al voto.

El DNI en formato de tarjeta es uno de los habilitados para ejercer el voto

Ese mismo fenómeno se dará el domingo 22 de octubre, cuando se celebren las Elecciones Generales entre los que logren superar el filtro de las PASO (1,5% de los votos válidos) y se defina quién ocupará el Sillón de Rivadavia por el próximo período presidencial. De no darse las condiciones del reglamento electoral, volverán a celebrarse comicios entre los dos más votados en el marco del balotaje que se realizaría el 19 de noviembre.

Para poder efectuar el voto, los electores deberán presentar ante las autoridades de mesa alguno de los documentos habilitados que acrediten su identidad, la cual será constatada con el padrón electoral. Los únicos autorizados para presentarse a votar son la Libreta de Enrolamiento (antiguo documento masculino), la Libreta Cívica (antiguo documento femenino), el DNI en libreta verde, el DNI en libreta celeste y el DNI en formato de tarjeta.

Licencia para conducir, cédula de identidad de la Policía Federal y demás acreditaciones que no correspondan a la mencionadas serán rechazadas por las autoridades de mesa y el elector no podrá ejercer su voto hasta no presentar un documento apto. El mismo caso es el de la versión digital del DNI que ofrece la aplicación Mi Argentina, aunque el mismo pueda contar con carácter oficial para otros trámites, no es así para las elecciones.