Claves para disfrutar del sexo sin tabúes en tiempos modernos

En el marco de su visita a Mendoza, donde brindará su unipersonal "El Placer de las Diosas", la ginecóloga y sexóloga Flor Salort, estuvo en MDZ Radio desnudando nuestras creencias y tabúes a la hora de gozar sexualmente.

“Hay mucho tabú de la gente que sí está para gozar y la gente que no. Hay que derribar la creencia que esto depende del cuerpo o de una cierta edad o si tenés alguna dificultad o diversidad corporal; o que para el sexo sólo hay que tener pene y vagina, no hay otra forma”, destacó.

Flor Salort estuvo en MDZ Radio

La presión y el tabú con respecto a esta actividad, según la especialista, proviene de “de toda una información machista permanente de que todo estaba hecho para el hombre, desde la porno, que es la gran mal educadora, donde todo está armado con cuerpos que casi no existen, con tamaños irrisorios”.

¿Porno sí o no?

“Al principio no me parece bueno, me parece muy mal ejemplo, más que nada para los hombres. La mayoría comienza a creer que el sexo es así. También nos pasa que las mujeres pensamos que las vulvas tienen que ser rosadas y peladitas, ahí surge la idea del blanqueamiento. Es una locura”, remarcó.

“Llega un un punto donde todo el tiempo nos crean estándares para poder gozar. Hay que cuestionar lo que nos imponen que es belleza y goce. Como si tuviéramos que ser perfectos, donde las tetas no deben estar caídas, donde no hay que tener panza. Estos cuerpos sólo existen en las porno”, sostuvo la especialista.

Dentro de esta cultura que por muchos años estuvo inculcada en la sociedad, la especialista remarcó que “los varones han sido, junto con las mujeres, víctimas, donde no pueden decir que no o que no tienen ganas”.

La clave, según indicó para disfrutar de un encuentro pleno, es comunicarse. “También se debe tener un espacio de intimidad propio. Esto significa conocer tu cuerpo y amarlo. El goce no tiene que ver con edad o estado civil ”, agregó.

Masturbación

“Las mujeres creemos desde chiquitas que la masturbación está mal. Nadie nos dijo cómo hacerlo. Llegamos al número de que el 30% de las mujeres nunca se tocaron en su vida”, dijo.

La responsabilidad afectiva

“A la gente de menor edad, le cuesta muchísimo darse el tiempo para el encuentro, están mucho en las redes sociales. Hay muy poca responsabilidad afectiva. Es muy importante que le digamos al otro qué sentido tiene para nosotros tener sexo, para que haya un respeto. Hay mucho ghosting después del encuentro. Algunas personas luego bloquean a la otra de todos lados. Atrás de la vulva o un pene, hay una persona que siente y le pasan cosas”, remarcó.

Mucha pantalla, poca acción

La especialista sostuvo que la gente tiene cada vez menos ganas del encuentro sexual. “Hay mucha oferta, pero no de sexo, sino de pantalla. Hay 20 mil cosas para ver, mil temporadas, pero no se llega al encuentro”, cerró.

Escuchá la nota completa: