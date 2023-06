Dolor por la muerte de Luján Vallejo, la adolescente que luchaba contra la leucemia

Luján Vallejo, la adolescente sanjuanina que padecía de leucemia, murió este martes en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires donde permanecía internada desde marzo. Las redes sociales se llenaron de emotivos mensajes despidiendo a "Luji".

A Vallejo se la recordará especialmente por la inigualable capacidad que demostró para hacer de su lucha contra este terrible enfermedad un símbolo de fe y de esperanza, a través de una serie de videos de su canal de Youtube, "lujicool", en los que transmitía mensajes de aliento a sus miles de seguidores.

Pero, además, Luján mantuvo hasta último momento su inquebrantable sentido del humor y la frescura característica de una adolescente de 15 años, acompañando sus publicaciones con imágenes de sus recorridas por el hospital, historias y presentaciones de las enfermeras que la acompañaron, relatos humorísticos y hasta se animó a cantar frente a la cámara.

Su última publicación fue hace dos semanas y se titulaba "Mi día". Allí, por ejemplo bromeó con el contenido del desayuno: "Este desayuno no tiene mucha pinta, pero me trajeron huevo revuelto que hace meses que no como", dijo.

Según se informó, el cuadro de Luján se agravó el último fin de semana a raíz de una serie de fallas en su organismo, además de haber contraío un virus pulmonar que empeoró su situación. La noticia fue dada a conocer por sus familiares y amigos, que la despidieron en las redes con infinidad de conmovedores mensajes.

Luján era alumna de la Escuela Modelo de San Juan y jugadora de hockey del club Amancay.

El club de hockey Amancay la despidió a través de sus redes.

“Expresamos nuestro sentido pesar en este difícil momento a las familias Vallejo y Ortúzar. Hasta siempre guerrera pingüina María Lujan... dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin, que descanses en paz”, postearon desde la entidad deportiva.

La Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista también se sumó a la despedida: "Acompañamos a la familia de Amancay y a la familia Vallejo Ortuzar en este doloroso momento. Siempre tendremos presente a Luján".