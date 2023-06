La triste situación que atraviesa un importante merendero de Mendoza

La incertidumbre se cierne sobre el futuro de un comedor y merendero que ha sido un pilar fundamental para 180 familias en necesidad. Se trata del "Merendero niños de Dios" que ha brindado no solo alimentos, sino también un sentido de comunidad y apoyo en medio de las adversidades que las personas que asisten este lugar enfrentan diariamente.

Con el invierno acercándose rápidamente y las bajas temperaturas amenazando, la importancia de una alimentación adecuada se vuelve aún más crítica. Para estas familias, muchas de ellas en situaciones de vulnerabilidad, el merendero ha sido una fuente confiable de sustento para sus hijos, pero eso está por terminar. Juan Villegas, encargado del lugar, comentó a MDZ sobre esta situación que puede dejar a 500 personas sin un plato de comida.

"Hace ocho años estamos en actividad, pero hoy ha llegado una crisis que estamos atravesando y que es muy fuerte, este miércoles es el tercero que tenemos que suspender la cena porque no tenemos recursos y la verdad que estamos atravesando, tiempos muy difícil por lo que llegamos a tomar la decisión de cerrarlo, porque no tenemos colaboración ni ayuda", comentó el encargado y agregó: "Nos duele en el alma porque son muchas familias que se van a quedar sin un sustento, sin una ayuda, es una decisión que no está costando mucho tomarla y cerrar las puertas, la verdad es que es algo drástico".

En este sitio cada miércoles se entregan cenas a los más necesitados y los viernes la mediatarde, pero Villegas explicó que cada día es más difícil. "Acá vienen muchas familias que vienen a buscar un poco de ayuda y esto aumentó más por los tiempos tan difíciles que estamos atravesando en el país", comentó.

Foto: Facebook

Este merendero se ubica en Las Heras, en el barrio Centorbis MB c14. Villegas comentó que no han recibido ayudas por parte del estado, por lo que piden la colaboración de la sociedad: "Le pedimos a los mendocinos que nos ayuden con alimentos no perecederos y también frutas, verduras y cualquier alimento que les sobren para poder seguir en actividad".

Además, comentó que esta situación la padecen la mayoría de los merenderos en la provincia. Mónica Lisandro Mollano también dirige un merendero y comentó que el merendero que dirige también baraja cerrar sus puertas. "Si no consigo nada de insumos no me queda de otra que cerrarlo". Además, aseguró que desde la Municipalidad de Las Heras "nos dicen que solo dan ayuda a los merenderos que ellos administran y por parte del gobierno nacional tampoco porque no somos una persona jurídica".