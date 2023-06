Campeonato sexual en Suecia: sus categorías y link para sintonizarlo

En los últimos días, Suecia ha estado en boca de todos; y no es para menos. La decisión de decretar a las relaciones sexuales como una nueva disciplina deportiva generó revuelo masivo, no solo por esta noticia, que ya de por sí llamó la atención de todo el mundo, si no también por el torneo de sexo, que está a la vuelta de la esquina: arrancará el jueves 8 de junio, y el tiempo de competencia será de 6 semanas.

El campeonato de sexo es un campo que ya fue explorado en 2021 por estudiantes universitarios de Minnesota, ciudad de Estados Unidos. En esa oportunidad, los alumnos de Saint John´s University organizaron un certamen sexual, que consistía en seducir a las estudiantes del College of Saint Benedict, universidad que es integrada únicamente por personas del sexo femenino.

Este antecedente ocurrido en Norteamérica, sentó las bases para que Suecia convierta al sexo en un deporte, una determinación totalmente inédita a nivel internacional, y que si tiene éxito, quizá pueda ser una idea próxima a implementar en otros países del mundo.

Si bien es no es la primera vez que se organiza una competencia sexual, si será novedoso el hecho esté oficializado como deporte.

Pasando a lo que es estrictamente la competencia, llamada European Sex Championship, la misma tendrá 3 niveles a superar y 16 categorías, que serán evaluadas por 5 jurados especializados en la materia. Los mismos tendrán que calificar a los participantes a través de un sistema de puntos, que irá del 1 al 10. Los aspectos que se evaluarán son los siguientes:

Seducción de un participante: En este primer punto, se evaluará la velocidad del participante a la hora de la conquista.

Masaje corporal: El competidor deberá masajear las partes del cuerpo que no estén conectadas con la excitación (pies, piernas, espalda, frente, etcétera).

Masaje erótico: En este caso, si se calificará la habilidad a la hora de acariciar zonas erógenas.

Juegos previos: En esta categoría de la competencia , se contemplará la velocidad y efectividad en el campo de la “previa” sexual.

, se contemplará la velocidad y efectividad en el campo de la “previa” sexual. Sexo oral: Esta sección buscará que el participante satisfaga a su pareja con la mayor rapidez posible.

oral: Esta sección buscará que el participante satisfaga a su pareja con la mayor rapidez posible. Penetración: En esta instancia, se evaluará las diferentes técnicas de penetración de cada concursante.

Duración: El jurado evaluará la resistencia del participante. Se castigará al eyaculador precoz.

Estética y apariencia de genitales: Aquí, se pondrá en juego la apariencia física y el aspecto y tamaño de los genitales.

Los participantes deberán contar con una serie de habilidades sexuales para ganar la competencia.

Postura artística: Si bien se evalúa de manera individual, es indispensable, al menos en esta categoría, el trabajo en equipo.

Fluidez e imaginación en las poses: En esta fase, también será de vital importancia el trabajo en equipo, para la ejecución de diferentes poses.

Resistencia por determinado tiempo: En esta instancia, se utilizará el cronómetro, y los individuos deberán ser resistentes y “dar pelea” en el sexo .

. Ejecución artística de parejas: La pareja deberá trabajar en conjunto para asombrar al jurado y tener la posibilidad de pasar de fase, a través de la buena realización de las técnicas del Kama - sutra.

Aumentar ritmo cardíaco: Será fundamental “agotar” a tu pareja, que sin dudas demostrará la calidad del encuentro sexual.

La importancia de posturas y variaciones: En la competencia , se pondrá en juego la creatividad de las parejas, además de la cantidad de poses que realicen.

, se pondrá en juego la creatividad de las parejas, además de la cantidad de poses que realicen. La pareja más artística según las apreciaciones del jurado y la audiencia: En esta instancia, se realizará una evaluación integral de la pareja, y su desempeño en las instancias anteriores.

Popularidad y concentración: En esta última categoría, se evaluará cuál es la pareja que más comprometida ha estado con el certamen, y la aceptación que tenga cada una en el jurado y el público.

Por otro lado, este flamante deporte decretado por Suecia, que tendrá su campeonato sexual, se podrá sintonizar vía streaming, según lo que confirma la página de la Federación Sueca de Sexo, que publicó un link para que accedan los interesados en seguir atentamente los detalles del certamen.

El escenario marca que este particular y nuevo deporte llama mucho la atención del mundo, que a partir del próximo jueves estará expectante sobre lo que ocurra en esta competencia. El campeonato de sexo organizado por Suecia está a solo días de comenzar, y promete traer mucha tela para cortar.