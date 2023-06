Construyó en el terreno de los suegros, cortó con su pareja y demolió la casa

Es sabido que el casado casa quiere y que nunca jamás se construye en el terreno de los suegros. Si la relación no dura para toda la vida y los enamorados quedan lejos de comer perdices, separarse y repartir los bienes si la propiedad no está a nombre de los dos y hasta a nombre de ninguno es misión imposible.

Eso le pasó al usuario de Tiktok @.Jano055 que con un video compartió su historia: "Me botaron, pero me llevo la casa que hice. No construyan en la casa de sus suegros", escribió en la descripción de las imágenes que muestran escombros, destrucción, demolición y ladrillos tirados por todas partes.

El video se hizo viral, millones de personas lo vieron y miles le pusieron like y comentaron. Hubo adeptos y oponentes. Algunos lo trataron de "genio" y otros criticaron la decisión, incluso hubo quienes pensaron que se trata de una broma o un meme. Todo es posible, lo cierto es que quienes construyen en la casa de sus suegros y luego se separan casi nunca podrán recuperar lo invertido, como máximo lograrán que ninguno se quede con nada, pero a qué costo.