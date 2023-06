Tratamientos de fertilidad: cuándo recurrir a ellos y por qué

Consultar a tiempo parece ser el secreto que asegura un tratamiento adecuado para concebir. Hoy, en el Día Mundial de la Fertilidad, se aprovecha para educar sobre los problemas de fertilidad y la importancia de acudir a especialistas.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 17,5% de los adultos tiene infertilidad. El mismo informe aclara que es un valor infraestimado, porque muchas personas infértiles no consultan ni son diagnosticadas. Se consdiera infertilidad cuando una pareja no logra concebir después de un año de relaciones sexuales sin protección. "Si la mujer tiene más de 35 años el período se reduce a seis meses debido a la disminución de la fertilidad relacionada con la edad", explica la médica genetista Viviana Armentano.

La sección de Fertilidad en el Hospital Central de Mendoza, recibe alrededor de 80 nuevos pacientes cada mes. Además, el equipo de especialistas que dirige el doctor Emilio Gassibe, atiende a 200 personas que están en el proceso de lograr concebir. Siempre son pacientes que no tienen obra social. En la sección hay endocrinóloga, ginecólogo, fertiólogo, andrólogo, psicóloga, asistente social y personal de un laboratorio adecuado.

Cuando se consulta a tiempo, existe posibilidad de concebir, explica Armentano.

La doctora Armentano, quien trabaja en asesoramiento preconcepcional del hospital público y de la clínica Santa Isabel de Hungría, aconseja consultar con tiempo. Sthefania Fernández, una de las primeras pacientes de Fertilidad en el Central, contó a MDZ que los estudios previos y los tratamientos para concebir requieren años y paciencia. “Hay chicas a las que no les viene entonces se toma una anticonceptiva y hace que les llegue (la regla). No van al médico. No me importa, no quiero niños, dicen; pero no saben lo que es esto”, dice Sthefanía. Por eso lo recomendable es tener un plan de vida reproductivo y planificar si querer o no tener hijos y tomar las medidas para ello.

Es que medida que aumenta la edad crecen los problemas reproductivos como disminución de la fertilidad, abortos y defectos congénitos, en la mujer suele ser alrededor de los 35, en los varones alrededor de 45, explica Armentano. Fernández, diagnosticada con ovario poliquístico (casi no menstruaba), realizó su primera consulta a los 20 años y “después de toda una odisea” hoy, con 29 años, transita el sexto mes de embarazo. Si bien otras personas tienen más suerte y logran concebir con un tratamiento simple, “tengo amigas de 46, 47 años que empezaron tarde con los tratamientos y ya no pueden quedar”, contó la joven. Las personas que cuentan con una obra social pueden hacer crioconservación de gametas (óvulos y espermatozoides), pero es algo que debe realizarse antes de los 40 años. Aunque en la sección de Fertilidad del Central se hace criopreservación de gametas en pacientes oncológicos.

Factores de riesgo

Los informes de la OSM sostienen que el número de personas infértiles ha aumentado en el mundo, debido a causas ambientales. Entre ellas, la mala alimentación y el consumo de sustancias tóxicas incide en la incapacidad de concebir, tanto en varones como mujeres. Armentano explica que las causas de infertilidad son muchas más de lo que podría pensarse, y trasciende lo genético, es decir lo heredado por el árbol familiar. Ella enumera las causas que más ve en sus consultas: problemas hormonales, enfermedades de transmisión sexual (como sífilis), obesidad, consumo de alcohol y tabaco, consumo de drogas y exposición a sustancias tóxicas (como agroquímicos, sin la protección adecuada). En algunos casos de intoxicación el daño es tan grave que no puede revertirse.

En la sección de Fertilidad del Hospital Central, "vemos pacientes que no pueden tener hijos, abortos espontáneos repetidos, pacientes que tuvieron un hijo con defectos congénitos y ahora buscan otro embarazo y tambien hacesmos asesoramiento preconcepcional para planificación y prevención de anomalías congénitas", dice Armentano. En este sentido también cuenta que, aunque la mayoría son parejas heterosexuales, también asesoran a parejas homoparentales y a mujeres solas que quieren concebir.

Sthefanía y Mauricio lograron concebir después de 9 años de estudios y tratamientos.

Pero en otros casos pueden realizarse tratamientos de baja complejidad, con hormonas o estimulación de medicamentos, y de alta complejidad, como la inseminación artificial y la fertilización asistida. Todos estos tratamientos están garantizados por ley, en Argentina. Desde 2018, la Ley Nacional 26.862 establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita e igualitaria a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo.