El David de Miguel Ángel, el derecho de autor y algunas curiosidades

La introducción de ese concepto novedoso ha dado pie a que los medios hayan entendido a que estamos ante una sentencia histórica. La causa se originó en la publicación de una revista en la que se asoció la obra de Miguel Ángel a la de un modelo famoso. La Galería de la Academia que aloja el famosísimo mármol fue la querellante y el tribunal entendió que la utilización del capo-lavoro fue “insidioso y malicioso desvalorizando, ofuscando, mortificando y humillando así el alto valor simbólico e identitario de la obra de arte».

El derecho de autor protege la propiedad intelectual del autor sobre su creación artística otorgándole el control y la autoridad sobre el uso y la reproducción de su obra, desde su creación y hasta su muerte. A posteriori los herederos mantienen ese derecho por un lapso en general de 70 años (las legislaciones de algunos países difieren).

Una vez que expira el período de protección, la obra se considera de dominio público. La legislación prácticamente universal establece que además de los derechos económicos, los artistas tienen el derecho a ser reconocidos como autor de la obra y la misma queda protegida contra modificaciones o distorsiones (derecho de integridad) y el derecho a oponerse a un uso que pueda dañar su reputación.

El derecho de autor queda en cambio acotado por lo que se llama el “uso justo”. Conforme al mismo un uso limitado de una obra protegida bajo ciertas circunstancias, como los fines educativos, críticas, comentarios o divulgación es legítimo y no requiere autorización previa. La novedad del fallo del tribunal de Florencia, que comentamos reside no solo en la extensión del plazo sino fundamentalmente en que el titular del derecho protegido no es ya el autor o sus herederos sino la Nación toda.

La tapa de GQ condenada.

El fallo, fundado en la propia constitución italiana (art. 9) establece un derecho de la imagen del patrimonio cultural como expresión de la identidad colectiva de los ciudadanos. A su vez el juez dio por válida la representación de la Nación en Galería de la Academia que sería la beneficiaria de la multa impuesta a la revista (cerca de50.000 euros) Dejando de lado lo estrictamente legal, que ha dado lugar a decenas de tratados y seguramente será apelado y generará controversias, vamos a algunas curiosidades:

El propio Ministerio de Turismo italiano dentro de su campaña #opentomaraviglia, utiliza la imagen de “El Nacimiento de Venus” para promocionar las bellezas de la península. Qué diría Boticelli, al respecto?

La Venus de Boticelli en el afiche.

Pocos días atrás la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Andy Warhol no tenía derecho a basarse en el retrato de un destacado fotógrafo de Prince para una serie de imágenes del músico. Aparece acá un conflicto entre los propios artistas.

La foto original de Lynn Goldsmith y una obra de Andy Warhol ( El País)

Y viniendo más cerca: Un caso similar se acaba de plantear entre nosotros con la judicialización de un afiche de la AFA que utiliza una foto original de Maradona tomada por Dani Yako en el Mundial de México. El afiche de la AFA y la foto original de Dani Yako

Para volver al David, dos perlitas: Qué dirá el tribunal italiano del “David fragmentándose” de nuestra querida Marta Minujin realizada hace medio siglo? Marta Minujin "David Fragmentándose" 1972

Se acaba de anunciar que a partir de un calco del Museo de la Cárcova se hará una reproducción en gran escala del David, utilizando tecnologías de última generación para ser instalado en un lugar público de la ciudad de Resistencia, Chaco. Pretenderá la Academia de Firenze cobrar los derechos de autor?

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

carlosmpinasco@gmail.com