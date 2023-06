La niñez y la utilización de la fantasía

Alegría en la cara de los espectadores. No se trata de un festival de cine, sino de la proyección de La sirenita, el reciente estreno de Disney con dirección de Rob Marshall Las formas de vida semihumana (aéreas, terrestres o acuáticas) han sido objeto de leyendas. El autor danés del célebre relato, Hans Christian Andersen, ubicó su atención como escritor, al mundo de las sirenas. El escrito de 1837 le otorgó fama internacional y sigue siendo uno de sus cuentos más conocidos junto al de El patito feo.

Es discutible el efecto de este género de películas en la imaginación infantil. Existen corrientes psicológicas que sostienen que entorpecen el desarrollo de las fantasías mientras otras opinan que lo estimulan más allá de lo conveniente. La imaginación juega siempre un importante papel en el desarrollo del niño, cuya personalidad determina la tendencia hacia uno u otro tipo de imaginación. Cada necesidad da origen a un determinado tipo de fantasías lo que hace posible cultivar la imaginación de diversos modos, ya sea a través de informaciones o indirectamente.

Los niños que se sienten frenados por un exceso de exigencias o de normas pueden experimentar la necesidad de complementar con su imaginación las pocas actividades que le son permitidas. Vivir en un ambiente estimulante, desarrollará una imaginación fértil desde sus primeros años de vida. Si bien resulta apropiado proporcionar a los niños una vida rica en fantasías, por otro lado un exceso de juegos y de diversiones que los estimulan deja poco campo para nuevas conquistas limitando de este modo la imaginación.

La Sirenita de DIsney, con dirección de Rob Marshall

Lo que se sugiere fantasía y realidad avancen juntas, y esta combinación resulta un modo casi simultáneo para estimular la imaginación. Los niños acostumbrados a elaborar ideas nuevas es probable que al llegar a adultos, sean capaces de aplicar la imaginación cotidianamente y en todas sus formas creativas. La noción psicoanalítica de la fantasía no puede reducirse a un escenario fantástico que tiene como función opacar lo inquietante de una situación en la realidad, pero es indudable una relación entre la fantasía y el horror: la fantasía intenta ocultarlo y al mismo tiempo crea aquello que pretende ocultar, el punto de referencia reprimido.

Este argumento trabajado de modo extenso por Slavov Zizek en “El acoso de las fantasías” (1999, Ed. Siglo Veintiuno) le permite al psicoanalista y cineasta esloveno preguntarse acerca de cuál es el lugar del sujeto en la fantasía. Lo responde diciendo que en relación a Freud, el punto de vista sería que cada hombre, cada mujer, cada relación del uno con los otros, la fantasía les permite regular el deseo. Ese deseo que no se encuentra realizado, sino que aparece como deseo en relación al otro. La pregunta original del deseo no es directamente que quiero sino que quieren los otros de mí. Qué soy yo para los otros?

Un niño pequeño se encuentra sumergido en una compleja red de relaciones y funciona como catalizador para los deseos de quienes lo rodean: su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, etcétera, etc. quienes libran “batallas” en torno a él enviando mensajes que pueden o no resultar contradictorios. El niño no entiende de entrada estos malos entendidos y tampoco imagina qué objeto es él precisamente para los otros: cuál es la naturaleza de los juegos que juegan con él y es donde la fantasía proporciona

cierta respuesta a qué soy yo para los otros. La fantasía no solo protege del horror de la realidad sino también de los efectos de fragmentación que puede causar. Por eso, que genial fue sentir el aplauso en la sala de cine! Un poco de ilusión, de alegría, de “final feliz” viene bien. Aunque sea en las películas.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.