La OMS afirma que el edulcorante de aspartamo es un posible cancerígeno

Uno de los edulcorantes artificiales más comunes del mundo será declarado como posible carcinógeno el próximo mes por un importante organismo mundial de salud, según dos fuentes con conocimiento del proceso, enfrentándolo a la industria alimentaria y los reguladores, informó Reuters.

El aspartame, utilizado en productos que van desde los refrescos dietéticos de Coca-Cola hasta chicles y otras golosinas, se incluirá en julio como "posiblemente cancerígeno para los humanos" por primera vez por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la rama de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijeron las fuentes.

El fallo de la IARC, finalizado a principios de este mes después de una reunión de expertos externos del grupo, tiene como objetivo evaluar si algo es un peligro potencial o no, en función de toda la evidencia publicada.

No tiene en cuenta la cantidad de un producto que una persona puede consumir de manera segura. Este consejo para las personas proviene de un comité de expertos independiente de la OMS en aditivos alimentarios, conocido como JECFA (Comité Conjunto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la OMS y la Organización para la Agricultura y la Alimentación), junto con las determinaciones de los reguladores nacionales.

Días atrás, la OMS había desaconsejado el uso de edulcorantes para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT). La recomendación se basaba en los resultados de una revisión sistemática de la evidencia disponible, que sugiere que el uso de edulcorantes no azúcar no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños. Los resultados de la revisión también sugieren que puede haber posibles efectos indeseables de su uso a largo plazo, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

Qué es el aspartamo

Es un edulcorante no calórico descubierto en 1965 por la multinacional farmacéutica G. D. Searle and Company. Es un polvo blanco e inodoro, aproximadamente 200 veces más dulce que azúcar. En Europa está autorizado para su uso como aditivo alimentario en productos alimenticios como bebidas, postres, dulces, lácteos, chicles, productos para reducir la energía y controlar el peso y como edulcorante de mesa.