Fue a hacer un delivery y le robaron la bicicleta: el conmovedor gesto de los vecinos

Juan, un joven de 22 años que había conseguido incorporarse a una aplicación y hacer delivery en la ciudad de Córdoba, sufrió un hecho de inseguridad al segundo día de trabajo.

Su madre le había regalado una bicicleta hacía siete meses y con ese rodado, empezó a trabajar llevando comida a domicilio. Pero el último feriado del 20 de junio cuando acababa de entregar un pedido de una conocida marca de comida rápida a una pareja de barrio San Ignacio, al oeste de la ciudad de Córdoba, dos ladrones se la quitaron violentamente

En el mensaje que enviaron cuando hicieron el pedido, la pareja aclarado sobre “la inseguridad en la zona” a modo de alerta para el repartidor.

Aún así, y según comentaron este martes en declaraciones televisivas al programa “El show del Lagarto”, el aviso no fue suficiente. “Dos personas me agarraron del cuello y se llevaron la bici”, expresó el chico que había pedaleado 10 kilómetros para llegar al lugar.

Juan contó que no conocía nada de barrio San Ignacio y que no sabía “que iba a pasar esto”. “Da bronca e impotencia porque me cortaron las piernas el martes. Esa bicicleta la usaba para ir a todos lados”, comentó compungido.

En tanto, la pareja contó que estaban atentos al arribo del joven, pero si bien se demoraron pocos minutos en salir, se dieron con que el joven ya había sufrido el robo de su rodado.

Juan y la pareja que había hecho el pedido por delivery, por el cual le robaron la bicicleta al trabajador. Foto: Captura de video.

“Había empezado el lunes a trabajar. Y al día siguiente me robaron la bici”, contó Juan. “El celular lo tenía en la campera, por lo menos no me lo sacaron. Pero mi mamá no terminó de pagar la bicicleta todavía, la compró en noviembre”, relató.

Los clientes, al enterarse de la situación, se sintieron culpables y organizaron una colecta entre los vecinos. Finalmente, con el correr de los días, y en un conmovedor gesto solidario, le compraron una bicicleta similar en calidad y diseño que la que tenía. “Uno de los vecinos vio la publicación en las redes de Juan, que buscaba recuperar su bici, y se lograron contactar con él”, contó Melina, una de las clientes del domicilio que había solicitado el delivery.

Mientras la pareja y el repartidor contaban lo sucedido en el programa del canal El Doce, sorprendieron al joven al regalarle la nueva bicicleta, que ante la emoción se fundió en un abrazo entre lágrimas con sus clientes.