Tiene 2 años, sufrió 7 paros cardíacos y necesita una operación para evitar quedar ciega

Una familia de Mendoza pide ayuda económica para viajar a Buenos Aires, para evitar que quede ciega. La niña, de dos años y medio, ha sobrevivido a siete paros cardíacos, un inarto y una sepsis (respuesta extrema del cuerpo a una infección) y tiene fecha de operación en el Hospital Garrahan.

Su madre está tocando puertas en Mendoza para que se difunda el pedido de colaboración, a una cuenta de mercado pago. “Nuestros recursos son bastante bajos” aclara Paula Giorgi, cuya vida gira en torno a la salud de Guadalupe. El marido trabaja de metalúrgico medio tiempo. “La operación ya está cubierta pero necesitamos viajar y estar en Buenos Aires dos meses”, explica Paola, que tiene a cargo otros dos menores (una de ellas, adoptada) y una hija mayor de edad, que se encargará de cuidar a los hermanos.

La familia aún no sabe cuánto es el monto que necesitan. “Cada noche de hotel sale 16 mil pesos por día y tenemos que estar 2 meses”, cuenta Paola. “No tengo problema en quedarme en la calle”, pero quiero dejar a mis otros hijos acá, reforzados.

La historia de Guada

Guadalupe Martínez nació con siete meses de gestación, en 2020. A los pocos minutos tuvo un paro cardíaco. La reanimaron y, con medio kilo de peso, permaneció en neonatología del Hospital Lagommagiore. En plena pandemia, enfermó de covid. Pocos meses después pasó a terapia intensiva del Hospital Humberto Notti, de donde salió en enero de este año.

En sus dos años y medio de vida, la nena ha tenido siete paros cardíacos, un infarto y una sepsia, debido a que se bronoaspiró, y estuvo dos semanas en coma, el año pasado. Ha vivido más tiempo en el hospital que en su casa.

Con algunas dificultades, debido a una parálisis del lado izquierdo, está aprendiendo a caminar. La niña no habla, pero se ríe y lo entiende todo, “se levanta la ropa cuando tiene hambre para que le demos la leche”, ya que aún no puede ingerir sólidos.

La habitación de Guada se ha convertido en una sala de hospital, con tubo de oxígeno, respirador y aparatos de complejidad. Su madre ha desarrollado habilidades de enfermera, como colocar y quitar la sonda nasogástrica.

Viaje a Buenos Aires

La operación en el Hospital Garrahan, de Buenos Aires, está prevista para mediados de julio. Es una operación se debe a una afección del nervio óptico, producto de los paros cardíacos. El diagnóstico es estrabismo bilateral grave con miopía “No sabemos si se puede hacer en Mendoza o no, porque nos tienen a las vueltas”, comenta Paola.

Deben viajar el próximo 15 de julio, pera realizar los estudios previos. Guadalupe va a derivada con una operación de urgencia, de modo que entra al quirófano y de ahí pasa a terapia intensiva. Luego tienen cita "con el jefe del Garrahan”, para saber el motivo de los siete paros cardíacos que ha sufrido la niña. Aunque la empiezan a estimular a llevarse comida a la boca, aún Guada no ingiere sólidos.

“Con Guada hemos tocado la muerte en lo profundo. Me río pero mis ojos llenos de lágrimas —dice Paola—, porque se puede, no tenemos que darnos por vencidos. Hay un montón de Guadas que necesitan ayuda y no me voy a cansar de golpear puertas. Prometí no bajar los brazos, si ella no los baja yo tampoco”.

El alias para darles ayuda económica es: PAOLAGUADA2020. Para otro tipo de colaboración, la madre autorizó brindar su número de teléfono: 2617503489.