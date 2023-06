Las carreras largas ya no son atractivas: el nuevo paradigma que atraviesa a los alumnos del país

La pandemia por el coronavirus dejó una huella profunda en diversos aspectos de la sociedad. Entre los cambios significativos que se han observado, se encuentra la transformación en la manera en que los jóvenes eligen su camino educativo. Esto fue lo que comentó en una entrevista con MDZ la licenciada en psicopedagogía Gabriela Marzetti.

Con la llegada de la pandemia, el modo de educar cambió y la virtualidad tomó protagonismo. Durante casi dos años, miles de alumnos en el país aprendieron detrás de una pantalla. Si bien esta irrupción ya termino, se pudieron ver efectos en los alumnos. Uno de ellos fue la presión social de volver a las aulas y otro ha comenzado a verse luego de finalizar el secundario: la elección de una carrera.

Sobre este cambio habló Marzetti: "Los jóvenes se encuentran con un nuevo paradigma en donde las salidas laborales son prontas, y esto se lo posibilita la educación superior, técnica u oficios".

Además, explicó que muchas veces "una carrera de grado universitario les implica otro tiempo u otra dedicación y hay que pensar en otras alternativas a aquellas carreras tradicionales que no posibilitaban la educación híbrida, que es lo que la postpandemia nos dejó".

La psicopedagoga que trabaja en el Instituto de Educación Superior de la Patria Grande, explicó que cada vez más son los jóvenes que se interesan por la educación que puede darles una salida temprana.

La pandemia generó un nuevo paradigma

Foto: Shutterstock

"Buscan carreras cortas con enfoques en las prácticas y que suelen estar orientadas a desarrollar capacidades específicas, no tan generales", comentó la psicopedagoga, que también aseguró que los jóvenes buscan una buena salida laboral. "Esta elección no quita que luego los estudiantes realicen una carrera de grado, porque existen los ciclos de licenciaturas que transforman una tecnicatura en una carrera de grado", agregó.

En varios países del mundo se busca a las personas con tecnicaturas u oficios, pero la experta comentó que es "bastante difícil revalidarlas, pero algunas si sirven algunas para hacer trabajo remoto, "como la programación, la producción audiovisual y el ingles". "Las empresas han encontrado que el trabajador argentino es muy responsable, comprometido y está constantemente capacitándose, y que los valores que le tienen que abonar no son representativos para ellos, pero si para el argentino".

La pandemia impulsó el home office

Foto: Shutterstock

Otro cambio que destaca Marzetti es que el mito de la "vocación" está desapareciendo: "La vocación tiene un concepto originado en lo religioso, es una especie de llamado que hace dios o en este caso de una profesión. Pero esto cambió y los jóvenes no tiene por qué sentirse mal. Si alguien tiene ese llamado se lo felicita, pero si no existe no hay problema".

Por último, la experta comentó que hoy en día seguir una tecnicatura o un oficio está acompañado de una percepción social o estima distinta a que elegir una carrera de grado. "Ser médico o abogado antes te daba un ascenso social y económico, ahora solo te da ese estatus y en muchos casos aquellos que hacen una tecnicatura u oficio pueden percibir una mayor ganancia económica. Pero eso cambió".

Para aquellos que deseen elegir una tecnicatura u oficio, Marzetti les recomendó: "Es importante investigar y explorar previo a tomar una decisión, también hay que escucharse a sí mismo, cuáles son aquellas habilidades o capacidades que uno tiene y si se condice con lo que estoy eligiendo. Y, por otro lado, acercarse a los ámbitos laborales donde uno trabajará. Lo más relevante es recordar de que la elección de una carrera no va a ser para toda la vida si se quiere y que al momento de tomar una decisión se debe hacerlo con total libertad".