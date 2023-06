Cierran el aeropuerto de Jujuy por los cortes de ruta

El Aeropuerto Horacio Guzmán de San Salvador de Jujuy está cerrado por los cortes de ruta de la provincia. Los controladores aéreos que trabajan en ese lugar no pueden llegar a su puesto de trabajo por lo que hay vuelos demorados y desviados y no se sabe cuándo se reanudará el servicio con normalidad.

Hasta el momento se vio afectado un vuelo de Aerolíneas Argentinas que debía llegar a Jujuy a las 16:30 y fue desviado a la provincia de Salta, pero se prevé que el problema continúe al menos algunas horas y suceda lo mismo con otros viajes a la vez que fueron suspendidas todas las actividades del lugar.

Cecilia, una pasajera varada, habló por teléfono con TN Central y explicó: "Llegamos el sábado y fue complicado. A las 2:30 de la madrugada tuvimos que irnos por los incidentes y porque la situación es muy violenta, los lugareños se te acercan a la camioneta con palos y nadie te da una solución. Fuimos a Jujuy a buscar hotel (desde Tilcara), tuvimos que dormir en la camioneta en una estación de servicio porque los hoteles estaban absolutamente llenos y ahora quiero regresar a Chilecito, donde vivo, y está todo cortado, es imposible salir, volvimos todos al hotel, me siento absolutamente privada de mi libertad".

La mujer, angustiada, agregó: "No podés hablar con nadie porque la mayoría está o alcoholizado o se te acercan violentamente. Acá hay gente con niños, ancianos, gente que se quedó sin plata. En algunos lugares no te aceptan tarjeta de débito, entonces la gente no puede manejarse. Es una ruta nacional, se están cometiendo un sinfín de delitos y en el medio estamos nosotros".