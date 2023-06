La joven argentina que busca estar en el Mundial de taekwondo: "Me siento a la altura y voy por el podio"

Ivana Amores es una taekwondista de 21 años que sueña con poder participar en el Mundial de Finlandia que se llevará adelante este año. La situación económica del país, no ayuda a costear los pasajes para llegar hasta el lejano país septentrional. Por eso, con ayuda de sus compañeros, su familia y mediante redes sociales, Ivana está recaudando fondos para poder participar de su primer Mundial.

La cita engloba a los mejores competidores de la Federación Internacional de Taekwondo, lo que la deja fuera de la posibilidad de acceder a las becas del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Esto se debe a que existe otra asociación reconocida por el organismo nacional, la Federación Mundial de Taekwondo. En ese marco, la necesidad de una colecta es fundamental.

Los entrenamientos de taekwondo son intensos y con combates reales.

- Ivana, ¿por qué querés ir al Mundial de Finlandia?

- Bueno, la verdad que es mi sueño viajar al mundial. Es la primera vez que clasifico. Nunca había viajado a un Mundial. Desde muy chiquita que lo sueño, por mi papá y el sueño de ir a un Mundial era más de papá que mío. Soy feliz porque voy a poder ir y bueno, tratar de alcanzar el podio. Es lo que voy a buscar.



- ¿Qué es lo que necesitás para poder ir?

- Lo que más necesito ahora es ayuda económica para solventar los gastos de los pasajes. Es lo único que me falta. Es un viaje que está saliendo alrededor de 3.500 euros y no recibimos ayuda de nadie. De emprendimientos de sponsors, marcas que quieran colaborar conmigo o personas que puedan aportar un granito de arena, lo que fuera. Para mí es un montón.

Ivana Amores viaja todos los días desde Morón a Parque Chacabuco para entrenar y estar en su mejor nivel.

- ¿Cuánto te costó estar en esta situación de poder estar clasificada?

- Fue la primera vez que me presenté a un clasificatorio. Cuando me me presenté eran tres instancias de selectivas. La primera fue en Córdoba y no había sumado puntos, no tenía chances de clasificar y bueno, después me pasé de categoría. Mi maestro vino con la idea de cambiar de peso, probar clasificar junto con mi Sabon Nim (instructor) y por suerte pudimos clasificar a las dos.



- ¿Cuánto te ayudaron tus compañeros y tu familia en todo este tiempo de preparación para clasificar al Mundial?

- Un montón. La verdad es que yo vengo de una escuela que no tenía el roce que tengo hoy. Me encontré una academia con atletas de excelente nivel. La verdad es que tengo compañeros que me ayudan todos los días en cada entrenamiento, me apoyan, me empujan a que pueda ser y bueno, el apoyo de mi familia, que es fundamental. Cuando falleció mi papá, cuando yo tenía diez años, seguí con el apoyo de mi mamá y mi hermana, así que es fundamental el apoyo de mi familia, más que nada, pero también el de mis compañeros y de mi maestro. Sin ese aliento y esa ayuda, no podría haber alcanzado la clasificación.



- ¿Cómo ven los que están fuera del mundo del taekwondo a una mujer que es un deporte de combate?

- Muchas veces me burlan, me dicen 'vos sos re macho', 'vos me cagas a palos' o 'es un deporte de hombres". Mi familia, en su momento, me decía que es un deporte de hombres. No era muy normal ver a una mujer en artes marciales. Hoy en día por suerte eso cambió y hay más mujeres que hombres. Vos vas a un torneo y ves a un montón de mujeres, categorías llenas de mujeres. Así que por suerte esa realidad cambió. Es totalmente genial que hoy la mujer esté dentro de todas las artes marciales.

- Ustedes vienen de participar en el Panamericano en Mar del Plata, ¿cómo fue esa experiencia?

- La verdad que estuvo muy lindo. Es mi segundo Panamericano. Me encontré con una categoría muy grande. Eran chicas muy buenas. Disfruté mucho porque traje mi primer podio internacional. No había alcanzado nunca el podio en Segundo Dan (nivel). Así que nada, estoy re feliz porque me traje un una medalla de tercer puesto. La experiencia estuvo buenísima, compartir con mis compañeros un nuevo viaje espectacular, con mi maestro, mi Sabon Nim y, por suerte, también lo pude compartir con mi familia, que tuvimos la buenísima suerte de que este Panamericano se hizo en Argentina, en Mar del Plata, y pudimos viajar todos.

- Muchas veces el deporte se mide por resultados, ¿vos creés que en Finlandia podés conseguir algo muy grande o hasta donde crees que podés llegar?

- Obviamente que, con trabajo y esfuerzo, sí. Me siento a la altura. Antes creía que no lo estaba, pero mi Maestro y mi Sabon Nim, en el último selectivo y en el anterior, me hicieron ver que sí estaba a la altura de la competencia. Me tocó competir con una chica que creí que jamás le iba a ganar y le gané dos veces consecutivas. Así que creo que si lo hice acá, lo puedo hacer allá.

- Más allá de si se consigue o no un resultado, ¿qué es lo más importante para vos?

- Viajar y vivir la experiencia de competir en mi primer Mundial y compartirlo con gente con mucha experiencia como mi Maestro y mi Sabon Nim. La realidad es que yo lo hago por amor al deporte, no por un premio, porque es simplemente eso. Cuando uno gana, gana una medalla y nada más. No ganás plata, no recuperás lo que invertiste. Uno lo hace por amor al deporte y solamente eso. Así que aspiro al podio, pero si no lo alcanzo voy a estar súper feliz igual. Por suerte aprendí a no decepcionarme cuando no alcanzo lo que quiero y aprendí a disfrutar más de las experiencias.



- ¿Qué es lo que valorás de que un deporte sea amateur?

- El esfuerzo de cada uno. Porque la verdad es que, como dije antes, es todo a pulmón. No recibimos ayuda de nada. Siento que cuando uno invierte tiempo, plata, lo que fuera en ese deporte es todo. Así que lo que más valoro del deporte amateur, en este país es lo que más se ve, porque somos muchos los deportes que no reciben ayuda de nada. Nosotros creo que hemos representado mucho más al país que otros deportes y no lo ven en ningún lado. No me ha pasado. Tuvimos la suerte de viajar tres veces a competir, a representar a nuestro país de manera internacional y no salió en ningún lado en diarios, en televisión, en canales, en nada. Así que es triste esa realidad, pero es lo que nos toca.



- El conseguir logros sin tanto apoyo ¿Cómo te hace sentir?

- Me gusta porque sé que es gracias a mi esfuerzo y el de mi entorno. Es triste porque uno lo hace por un país y a veces te dicen no te podemos colaborar porque no vivís acá o no entrenás acá. Es triste porque uno representa un país, no a una localidad o solamente a un club. Entonces creo que que el que representa al país debería de recibir al menos mínimo ayuda en lo que fuera, pero ¿Qué sé yo? A mí me da orgullo igual hacerlo porque lo hago por mí, por mi familia y por lo que siempre dediqué a este deporte.

El equipo completo de Argentina que nos representará en el Mundial de Taekwondo.

- Estás entrenando en Parque Chacabuco, ¿de dónde venís?

- Yo vengo de Morón, de zona Oeste.



- ¿Cada cuánto entrenás? ¿Cada cuanto tenés que venir de Morón para acá, Parque Chacabuco, para poder prepararte y estar entre los mejores del mundo?

- Vengo todos los días. A la par, estudio en la Facultad de La Matanza, así que bueno, es un esfuerzo grande porque yo viajo casi dos horas todos los días para venir acá, entrenar dos horas y volver a mi casa. Por suerte tengo la posibilidad de quedarme a dormir en la casa de mis compañeros cuando se hace muy tarde o si al otro día tengo entrenar de mañana. Eso es lo que alivia un poco el cansancio de ir y venir. La realidad es que yo sabía cómo era esto. Cuando empecé acá sabía que iba a costar y que iba a ser un esfuerzo gigante el ir y venir, la plata en el viaje y el cansancio de cuerpo. Pero bueno, es lo que es, lo que quiero y lo voy a seguir haciendo.



- ¿Desde que empezaste a hacer taekwondo a hoy, dónde te sentís parada? ¿Cómo ves todo ese trabajo que hiciste?

- La verdad es que veo un avance gigante. Yo pasé por un montón de escuelas cuando era chiquita. Empecé en una escuela, al tiempo pasé a otra y mi papá murió. Me fui a vivir a la Costa. Estuve en otra escuela, volví a otra escuela y terminé acá, que es el lugar en el que realmente me hallo como deportista, como atleta, como persona. La realidad es que hoy me encuentro parada en el mejor lugar que nunca creí que iba a estar, con un nivel buenísimo de entrenamiento y de competencia, porque bueno, mi maestro es el técnico de la Selección argentina, entonces el entrenamiento que tenemos es 100% desgastante y a la altura de las competencias de siempre. Así que nada, me siento en mi lugar.

- Muchas gracias.

- A ustedes.