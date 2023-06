La fuerte denuncia viral de un médico contra las obras sociales: "Me quieren obligar a..."

Un reconocido médico cardiólogo publicó un video que se hizo viral y cuyo contenido es una fuerte denuncia contra las obras sociales, pero dirigida especialmente a OSDE. Se trata de Juan González Grima, quien aseguró que lo obligaron a dejar de tomar estudios a sus pacientes.

"Qué vergüenza OSDE. ¿Se acuerdan que les expliqué que muchos médicos se van de las obras sociales? Hoy me toca a mí. Me voy de OSDE. Es una falta de respeto tremenda lo que hacen. Hace meses que me vienen cuestionando todos los estudios que hago porque quieren ahorrar en gastos", explicó el cardiólogo.

Luego continuó: "Como tengo muchos pacientes en el consultorio de Alta Gracia y les salgo caro me quieren obligar a atender solamente en otra ciudad lejana donde la demanda es más baja".

"Los auditores médicos y este payaso que se llama Gabriel Dubois, que les dejo el correo electrónico acá abajo, personas que no tocaron un estetoscopio en su vida, menos un libro y que hacen reuniones por Zoom para saber si llueve afuera me secaron. Son unos payasos", agregó el profesional.

Finalmente, reafirmó su decisión y aseguró que "se terminó. Lo lamento mucho por los pacientes de OSDE. Es más, si quieren les recomiendo muchas otras obras sociales que ofrecen lo mismo, pero por la mitad de precio".