Elevan a juicio una causa que investiga la muerte de 18 bebés en una clínica privada

La Justicia elevó a juicio la causa iniciada en 2013, tras la muerte de 18 bebés recién nacidos en la clínica privada Sanagec de la ciudad de Córdoba. El fiscal Tomás Casas dio por finalizada la investigación por la cual hay tres médicos imputados por supuesta "mala praxis".

Según se informó desde el estudio del abogado Carlos Nayi, que representa a los familiares de los bebés muertos, los imputados deben responder por los homicidios culposos de seis pequeños recién nacidos y lesiones culposas a otro neonato. Ellos son el director médico de la clínica, Ricardo Chercoles; el jefe de Neonatología, José Paisani; y el titular de Pediatría, Ricardo Manzur.

La denuncia la radicaron las mamás de dos bebas que murieron entre el 8 y 17 de junio de 2013 con las mismas sintomatologías. Es por eso que pidieron extender la investigación a otros bebés muertos en dicho sanatorio de la ciudad de Córdoba.

La causa de la clínica Sanagec fue un estremecedor antecedente de las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal. Foto: archivo.

Aunque en la clínica se atribuyó como motivo de los decesos a la llamada "muerte blanca", las familias aseguraron que lo que ocasionó los fallecimientos fue "un virus intrahospitalario, por falta de asepsia en el sector neonatal".

La causa fue un estremecedor antecedente para las muertes de cinco bebés recién nacidos y lesiones en otros ocho en el Hospital Materno Neonatal. Por este caso, que se produjo en la primera mitad del año 2022, hay nueve imputados. Se trata de la enfermera Brenda Agüero, la ex directora del hospital, Liliana Asís; el exministro de Salud, Diego Cardozo; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal; ex vicedirector del hospital, Alejandro Salama; las exjefas de áreas del hospital, Marta Gómez Flores y Adriana Morales; la ex vicedirectora médica Claudia Ringelgheim; y la ex jefa de Enfermería, Alicia Ariza.

La amplia difusión de lo ocurrido en el hospital Neonatal, reactivó la investigación en torno a la muerte de 18 bebés recién nacidos de la Clínica Sanagec. A 10 años de estos hechos, y previo a su prescripción, el fiscal Casas elevó la causa a juicio y le atribuye a los médicos los fallecimientos de los recién muertos por una supuesta "mala praxis".

La clínica privada donde se sucedieron estos decesos pertenece a la obra social de los empleados de comercio. Tras la muerte de los recién nacidos se inició la investigación que en principio llevó adelante el fiscal Rubén Caro. Ante la solicitud del fiscal de archivar la causa, y ante la oposición interpuesta por los querellantes, en 2018, la Cámara de Acusación ordenó profundizar la investigación, La misma quedó en manos del fiscal Tomás Casas, quien indagó sobre lo ocurrido en la unidad de terapia intensiva de Sanagec que fue suspendida por un lapso de un año por la Dirección de Seguridad del Paciente del ministerio provincial.

Este viernes, a un día de cumplirse 10 años del deceso de una de las bebas, el fiscal Casas elevó la causa a juicio.