Qué hay detrás del acampe de las fanáticas de Taylor Swift en River

Desde el inicio de la carrera de Taylor Swift, sus fanáticos -conocidas mundialmente como "swifties"- interactuaron entre ellos a través de redes sociales. Y no es sorpresa que con el anuncio de The Eras Tour los fans no se mantuvieran callados sino que se revolucionaran. Muchas cuentas fandom de la cantante estadounidense compartieron links a grupos de WhatsApp para quienes van a los conciertos.

Los links a grupos están dentro de un Excel organizados por fecha y sectores. Además, hay más uno general en el que todos están invitados a unirse. Cada grupo cuenta con unas 300 personas, menos el general que está cerca de alcanzar los mil integrantes. MDZ logró entrar a varios de estos grupos para saber cuáles eran los temas más recurrentes y conocer qué hay detrás de la movida swiftie. Aunque Taylor Swift es el tópico principal, los fans también opinan sobre otros artistas similares o populares.

Si bien los grupos estén creados para fans con entradas, muchos que no lograron conseguir también se suman a esos grupos con la esperanza de ser los primeros si llegara a haber una reventa o una nueva fecha. Ante esta situación, se está viralizando un link de Change.org para la liberación de más fechas. Dicha petición aún no supera las 200 firmas. Sin embargo, hay muchos grupos con mil miembros -el tope de integrantes para los grupos de WhatsApp- para quienes no tienen entrada. En ellos se habla de posibles entradas liberadas, reventas o hasta intercambios de entrada.

Respecto a The Eras Tour, los swifties comparten información sobre el show: canciones tocadas, tips y merch, además de teorizar sobre las posibles surprise songs (canciones que no forman parte del show, pero de todas formas son tocadas). A la vez son muy populares los friendships bracelets, pulseras con letras de canciones que intercambian entre swifties. Las swifties muestran el proceso de sus pulseras o la bijouterie que compraron. Es muy frecuente que se mencione una lista de cosas para hacer o no dentro del concierto, como no llevar carteles o tirar cosas al escenario.

Para conocerse entre ellos, usualmente mandan links para grupos o playlists de Spotify, canciones de The Eras Tour o las surprise songs. También surgen conversaciones no referidas a Taylor Swift o el concierto: charlan sobre su día o estudios.

Además de los grupos de WhatsApp para quienes empiezan a preguntar el recital, existen otros más exclusivos para quienes ya están acampando a 5 meses del concierto. Algunas fanáticas están en la puerta del Monumental desde antes de que la preventa estuviera disponible. Sumarse al acampe swiftie no es tarea sencilla. Un usuario en Twitter filtró los requisitos para acampar: una larga lista con obligaciones y prohibiciones.

No todas las carpas se manejan así, aunque sí comparten la misma organización. Quienes están anotados para una carpa tienen que cumplir días obligatorios de vigilia, es decir, noches u horas en las que sí o sí deben estar en la carpa. Cuando llega la fecha del concierto, quienes hayan pasado más noches acampando estarán primeros en la fila.

Unas fanáticas que están acampando actualmente le compartieron información con MDZ. Explicaron que por carpa suelen ser unas 30 personas, aunque se intenta llegar a las 50 personas para tener menos "noches obligatorias" que deben pasar en el acampe. Estas "noches obligatorias" no son en solitario, sino que tres personas duermen por noche en cada carpa. Las "noches obligatorias" por persona usualmente son cuatro al mes, pero se pueden sumar más noches para subir más lugares en la fila. Muchas carpas se organizan por horas, con un mínimo establecido de horas por mes.

Con todas estas reglas, el acampe no es sencillo. Una swiftie que acampó previamente le reveló a MDZ el lado inseguro de las carpas. Por un lado, la inseguridad no permite una estadía pacífica. Contó que intentaron asaltar las carpas con armas blancas unas cuantas veces y que muchas personas las espiaban.

Por el otro, el ambiente entre quienes acampan es competitivo. Para estar adelante en la fila, fans amenazan a otros. Es más, confesaron a MDZ que en otros conciertos de artistas de la misma talla, algunos fans que acampaban lastimaban a otros para estar primeros.

