Polémica por un historietista que trató de "ñoquis" a los científicos del Conicet

Desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) salieron a repudiar una tira cómica del dibujante Horacio Altuna en la que trataba a los investigadores del organismo como "ñoquis".

"En relación a la reciente publicación de una historieta en la contratapa de @clarincom que refiere al organismo, desde el CONICET nos sumamos al repudio de ese tipo de valoraciones y formas de construcción social. Tenemos orgullo por la #CienciaArgentina, por la calidad del trabajo de nuestros científicos y científicas y por el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución de aportar desde el desarrollo científico a la construcción de un país más justo, inclusivo, soberano y sin violencias", indicaron desde el CONICET.

Y agregaron: "No es posible el desarrollo de un país para todos y todas sin educación pública, ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, la ciencia es soberanía. Como decía el premio Nobel y primer presidente del CONICET Bernardo Houssay "La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.

Desde el CONICET salieron a repudiar

El historietista Horacio Altuna, por su parte, se defendió de las críticas y explicó la intención de su tira. "En mi tira “Es lo que hay”, un personaje, que es un rata, anda con guita y dice tenerla porque “es docente, ñoqui, del Conicet”, es una enumeración irónica. En otra tira argumenta que la ganó en el Merval como broker. Son incongruencias viniendo y conociendo al personaje", indicó Altuna.

La tira que generó polémica

Y agregó: "Será, en todo caso, un error narrativo mío del que me disculpo. Yo no pienso así de los laburantes del Conicet, como algunos interpretaron y que también me insultaron. También digo que es la primera vez en 13 años de Twitter, cerca de 150.000 seguidores, que alguien lo hace".

"Lamento, repito, si me equivoqué en la narración. Me sorprende también, que los ofendidos defensores del Conicet, Instituto que respeto y admiro, me insulten por eso. Otra vez, lo siento. Es la primera vez en más de 50 años de profesión que me pasa", finalizó Altuna.