Ceredetec: así son los centinelas que tiene Mendoza frente a los sismos

Mendoza es una de las provincias más sísmicas del país. Debido a esto es necesario tener información sobre los sismos además de la que entrega Inpres y justamente, en el corazón de la Universidad Tecnológica Nacional se encuentra el Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica, una institución dedicada múltiples investigaciones y también el estudio de los fenómenos sísmicos que impactan la región.

A través de tecnología procedente del extranjero, un grupo de expertos tiene como objetivo monitorear los movimientos telúricos y la resistencia de las construcciones que se edifican en Mendoza. Para conocer más sobre este trabajo, MDZ se reunió con el vicepresidente del Ceredetec, el ingeniero Carlos Frau.

"El Ceredetec es un centro de investigación dentro de la Universidad Tecnológica Nacional que tiene distintas líneas de investigación. El área sismológica es importante cuando se construyen edificios de cierto tamaño o envergadura. El propietario está obligado a invertir en instrumentos sísmicos. La municipalidad se encarga de controlar que esto suceda a través de la forma administrativa y desde el centro suministramos aparatos o instrumentos que se necesitan para medir esta información para la de medición del terreno", explicó el ingeniero.

Estos aparatos tecnológicos son conocidos como acelerómetros, un instrumento de 40 por 20 centímetros que registra y graba la información sismológica en un sistema digital. "En la universidad tenemos algunos y otros en distintas zonas de la provincia", explicó Frau.

El acelerómetro es el elemento utilizado por el Ceredetec

Los acelerómetros, a diferencia de los medidores que posee el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, registran la intensidad y no la magnitud sísmica. La intensidad es la medida de los efectos producidos por un sismo en personas, animales, estructuras y terreno en un lugar particular. Esta no solo depende de la fuerza del sismo, sino también de la distancia epicentral, la geología local, la naturaleza del terreno y el tipo de construcciones del sitio.

Mientras que la magnitud sísmica está relacionada con la energía liberada en la fuente sísmica. Además, es un parámetro único que no depende de la distancia a la que se encuentre el observador, a diferencia de la intensidad.

"Nosotros medimos cómo se siente el sismo", comentó Frau quien explicó que solo se publica los sismos cuya intensidad es superior a los 3 puntos.

"Un acelerómetro puede registrar hasta 1000 datos por segundo, por lo que están configurados con un umbral mínimo, porque si no registraría de forma constante. Cuando pasa ese umbral, graba, guarda y nos envía la información a nuestro correo para que nosotros hagamos un informe", contó Frau. El último informe fue publicado el 15 de febrero y tuvo una intensidad entre II y III

El informe se publica en la página del Ceredetec y allí las personas pueden ver el último sismo registrado (que supere la escala) y todos los anteriores. A diferencia del Inpres, estos informes no son instantáneos, ya que son cargados manualmente por los investigadores: "Estos informes se realizan manualmente, por lo que suelen salir con un poco de tardanza, puesto que los trabajadores del Cederetec no están constantemente con una computadora al lado para armar el informe".

Toda esta información se obtiene con los acelerómetros que son importados y que desde el instituto buscan que sean de la misma marca, ya que en un futuro se busca ejecutar una red de monitoreo en la provincia. "Los nuestros son importados debido a la robusta información que pueden registrar la precisión, las altas y bajas temperaturas, la conservación de la información en el tiempo. Si tenemos aparatos de distintas marcas, condiciones y parámetros, se dificulta la compatibilización de los datos", comentó Frau.