Tras el boom de compras: la nueva inversión que atrae cada vez más a los chilenos a Mendoza

Sabido es que el boom de chilenos se vio reflejado en muchos aspectos en Mendoza. Las imágenes son múltiples: desde la familia ingresando al mayorista, las empresas aprovechando el tour de compras y las eternas filas de los sábados a la mañana para poder comprar en distintos locales. Sin embargo, el primer susto de la temporada invernal se lo llevaron los mismos chilenos con el cierre del Paso por seis días, lo que imposibilitó que los mismos puedan volver a sus hogares y trabajos y también que nuevos turistas lleguen a Mendoza por el fin de semana.

Ante esto último y potenciado por el beneficio del cambio debido a la devaluación de la moneda nacional, los chilenos evalúan inversiones nuevas en Mendoza, como por ejemplo: la adquisición de una vivienda, un departamento o una casa, ubicado estratégicamente para no pagar hoteles ni alojamientos si tienen que quedarse más días de los recomendados en la provincia.

"Hace algunos años atrás algunos inversores chilenos venían a la provincia a hacer inversiones en el rubro inmobiliario, en el fraccionamiento o urbanizaciones, siempre vinieron. Pero el país luego no les dio seguridad jurídica y muchos terminaron sacando esas inversiones. Lo que se advierte en este mes y medio ha aumentado la consulta, de ahí a que eso se traslade a operaciones concretas, bueno, es otra cosa. Pero sí vemos que aumentan mucho las consultas sobre las propiedades", comentó a MDZ Estanislao Puelles del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci).

Barrio privado en Mendoza.

"También vemos que hay algunos mendocinos que se fueron a vivir a Chile hace ya algunos años por trabajo y están viendo la oportunidad de comprar o invertir en Mendoza. Esa tendencia también se observa más, considerando que el mercado inmobiliario en dólares ha sufrido una baja importante en los últimos 4 años", aseguró Puelles.

Las consultas que se han incrementado puntualmente en el último mes producto de la visita masiva de chilenos en Mendoza, tienen como objetivo distintos lugares de la provincia. "Buscan ubicaciones buenas, del segmento medio para arriba, edificios antiguos pero lindos o más nuevos, pero siempre hacen foco en la ubicación. Consultan en general de departamentos de dos o tres dormitorios. La mayor cantidad de consultas se focaliza ahí, aunque no es habitual en Mendoza conseguir departamentos más grandes", puntualizó.

Sobre el valor, Puelles comentó a MDZ que se manejan números desde los 80.000 dólares y hasta los 110.000 dólares. Y remarcó la diferencia con el mendocino, que si es que hay compradores, lo hacen por necesidad y para vivir. En cambio un ciudadano chileno buscaría una inversión para alquilarlo a otros chilenos o para venir de vacaciones o simplemente tener un lugar donde dormir por años cuando visitan la provincia. Algo similar a lo que sucedía y sucede hoy pero en menor medida con aquellos mendocinos que adquieren algunos inmuebles en Reñaca o Viña del Mar.

Por último Puelles aclaró que las consultas y las operaciones si se concretan no deberían tener un impacto en el mercado "porque el mercado inmobiliario es más acotado que otros. Hay que decir que la oferta en venta es muy alta, se viene acumulando stock en inmuebles por ventas que no se pueden concretar en todo el país. De ninguna manera va a tener una incidencia en el mercado ni tampoco en la alza. Esto sin contar que la gente que viene de afuera analiza la situación económica y política, porque más allá de las malas decisiones nunca se tocó la propiedad privada, la compra de un inmueble te da seguridad jurídica que otras inversiones no dan".

Distintos medios chilenos, a su vez, se hicieron eco de este boom en Mendoza y remarcaron que hay puntual interés en los barrios privados de la provincia a los que destacan que son como "micro ciudades" dentro de la Ciudad y que se vieron sorprendidos al saber que dentro de los mismos hay centros médicos, transporte, canchas de golf, gimnasios, y demás comodidades, tanto para casas como departamentos. Ante eso, los precios parten desde los 250.000 dólares y de contado. Teniendo en cuenta la inseguridad que hoy afecta a cada rincón del país, no es ilógico pensar en que la mejor opción de inversión podría ser en un lugar cerrado extremando algunos cuidados.