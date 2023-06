Alarma por bronquiolitis: crecieron 56% los contagios y esperan que el brote se extienda a todo el país

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó hoy un aumento del 56% en los casos de bronquiolitis en relación al 2019, el año con mayor número de infectados. Si bien los contagios se concentran en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, las autoridades sanitarias advierten que se espera un crecimiento de los casos en el resto del país.

"La característica que tiene es que se adelantó entre tres y cuatro semanas a la estacionalidad que tenía, si comparamos con los años pre-pandemia. Lo que tenemos es una circulación adelantada, y siempre que tenemos virus sincicial respiratorio ocasiona las internaciones por bronquiolitis, principalmente en menores de dos años", explicó la directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, al término de la reunión que mantuvieron hoy autoridades bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires en el Hospital Garrahan, con la participación virtual de más de 1.200 referentes sanitarios de todas las provincias, para analizar la situación por la mayor circulación de virus respiratorios y el fortalecimiento de la respuesta federal ante el alza de consultas por bronquiolitis.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, destacó que "estamos siguiendo la situación de bronquiolitis en el AMBA y sabemos que va a empezar en otras provincias. Epidemiológicamente tuvimos una situación distinta durante los años anteriores porque la Covid reemplazó a otros virus y ahora estamos con esta gran circulación".

"Analizamos lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires y CABA, evaluamos las estrategias de un hospital tan significativo como el Garrahan, y dialogamos sobre lo que estamos realizando desde el Ministerio de Salud de la Nación", en el marco de la campaña de invierno junto a las 24 jurisdicciones.

Durante el encuentro se señaló que desde principios de marzo comenzó a registrarse un incremento de las consultas por cuadros respiratorios. Esta tendencia se ha consolidado en la tercera semana de mayo, con una mayor circulación del virus sincicial respiratorio (uno de los principales agentes asociados a casos de bronquiolitis) y un aumento de las internaciones por bronquiolitis; cuando habitualmente este pico estacional se produce a mediados de junio.

Qué es la bronquiolitis

Es una enfermedad que afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria.

Hoy se dispone de un anticuerpo especial (llamado Palivizumab) que se aplica durante los meses del invierno, para prevenir internaciones en los niños menores de 1 año que fueron prematuros de muy bajo peso al nacer, y en aquellos con cardiopatías congénitas. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, el sistema público "garantiza el acceso a esta medida de prevención para los grupos de más riesgo".

La mayoría de los niños con bronquiolitis se cura en aproximadamente en dos semanas. En algunos casos pueden quedar con mayor sensibilidad bronquial durante un tiempo y ser propensos a cuadros recurrentes de dificultad respiratoria.

Síntomas para estar atentos

Según el Ministerio, se sospecha que un bebé tiene bronquiolitis si tiene uno o más de estos signos: respiración muy rápida; aletea la nariz; se le hunde el pecho o las costillas al respirar y se queja mientras respira.

Asimismo, si al bebé se le entrecorta la alimentación o le cuesta prenderse al pecho; está irritable o le cuesta dormirse; si tiene presenta color azulado en la piel, las uñas o los labios, debido a la falta de oxígeno (cianosis), en cuyo caso se necesita tratamiento urgente.

Medidas de prevención