Un emprendedor que inspira: la historia de Matías Calderón y su negocio ambulante

Cada mañana, entre el Vacunatorio Central y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza es posible encontrar a un joven distinto a lo que se está acostumbrado a ver, uno que ha logrado superar sus problemas gracias a su esfuerzo, la lectura y a Dios.

Su nombre es Matías Calderon y es un joven de tan solo 22 años, que ha logrado llevarse las miradas de los mendocinos por un comportamiento atípico. Al contrario de una sociedad enajenada con los dispositivos electrónicos, el busca nutrir su mente con el conocimiento. Su historia fue conocida gracias a una imagen de Iris Aguilar, la directora del Vacunatorio Central, quien en sus redes escribió: "Lugar: entrada del Vacunatorio Central. A diario está él con su pyme ambulante, entre cliente y cliente veo como aprovecha y lee. Hoy le pregunté qué leía, me contestó sobre economía, especialmente sobre cómo hacer crecer una empresa".

Lugar: entrada del vacunatorio central uD83DuDC49 a diario está él con su pyme ambulante, entre cliente y cliente veo como aprovecha y lee. Hoy le pregunté que leía, me contestó sobre economía, especialmente sobre como hacer crecer una empresa.uD83DuDC4F?? pic.twitter.com/nAiuUmJ1gL — Iris Aguilar (@iaguilar30) April 28, 2023

En diálogo con MDZ, Matías contó que lee sobre conocimiento personal como una manera de hacer crecer su mente y su pequeño negocio que comenzó tan solo hace dos meses: "Yo empecé el año pasado cuando fui buscando alternativas para hacer crecer lo que es mi mente, cómo acumular dinero y cómo ser un emprendedor también. Esto me ha llevado mucho a querer buscar mi camino y ser independiente, tener control sobre mi flujo de efectivo".

Matías no busca ser un empleado, que lo ha sido muchas veces, el quiere poder controlar su vida y por eso ha decidido nutrirse de libros sobre inversiones y negocios. Sin embargo, en su camino, los libros también lo han ayudado a crecer a nivel personas y en varias cuestiones de la vida.

Superando la adversidad

La historia de Matías es también la de una persona que ha enfrentado varias dificultades en su vida. Debido a problemas familiares, Matías abandonó su hogar en La Carlota, Córdoba, a los 16 años.

"Han pasado muchas cosas, las situaciones son así, a veces se rompen cadenas familiares o se rompe alguna situación en la cual uno, bueno por situaciones de la vida, me tocó a mí, estar en la calle, viví un largo tiempo ahí en la cual me ha faltado un abrigo, un techo y bueno, etcétera de necesidades, que necesita la gente en su vida", explicó Matías.

A pesar de las dificultades, Matías nunca perdió la esperanza y encontró una oportunidad en Mendoza. "Mendoza siempre me transmitió paz, desde chiquito venía de vacaciones con mi familia, cuando estaba unida, lamentablemente hoy no lo está. Hace dos años y medio tomé la decisión de venirme", dijo Matías.

Si bien la relación con su familia ha mejorado, Matias comentó que ellos no saben que se encuentra en la "Tierra del Sol y del buen vino". Solo una tía sabe lo que hace y es quién lo apoyó cuando llegó. Actualmente, el joven emprendedor reside en una pensión ubicada en la cuarta sección.

Agradecido por la ayuda de la gente solidaria y con gran corazón que se ha encontrado en el camino, Matías ha logrado construir una nueva vida en Mendoza. "Yo siempre agradezco a Dios por esta situación, porque siempre él puso a personas en mi vida, solidarias, buenas, con gran corazón, dándome una mano, ofreciéndome un trabajo, ofreciéndome vivir en sus casas", contó Matías. Cada día se encuentra en el Vacunatorio Central de la Ciudad de Mendoza

Creciendo como emprendedor

A pesar de los obstáculos, Matías ha logrado mantener una actitud positiva y esperanzada, algo que ha sido fundamental para alcanzar el éxito en su negocio. "Al principio cuesta porque tenes que invertir y también lograr tu clientela. Es como armar un pequeño negocio que se va expandiendo mientras más te conozcan. Estimado ahora, estoy sacando unos 90 o 100 mil por mes. Me levanto a las 6 hasta las 12 o 13.

Un mensaje para la sociedad

La lectura y la religión le han servido tanto de soporte como de impulso en su vida, por lo que siempre está agradecido a ello.

Matías también tiene mensajes para la sociedad en general. "La lectura es algo muy hermoso, es como una conexión a otro mundo diferente. Es como que te salís de este mundo en el cual está viviendo y te conectas con unas simples palabras, pero que te llenan de mucha paz, te llena de alegría saber que estás metiendo contenido a tu cabeza y que a futuro, capaz que ahora no se ve el resultado, pero a futuro esa cosa te da el fruto", dijo Matías.

Además, Matías comparte su filosofía de vida basada en la fe, la fortaleza y la humildad. "Dios me ha abierto puertas, estaba estancado y cuando lo conocí fue como que se me abrieron puertas hacía muchísimas posibilidades. Por parte de los libros, ellos me han ayudado a tener experiencias y conocimientos con los cuales yo puedo aplicarlo a futuro". Matias Calderon afirma que es necesario confiar en Dios

"Las cosas pasan, los problemas pasan, pero siempre van a estar. Uno tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, tiene que tener fe creer en algo más fuerte y poderoso que te incite a que vos puedas salir adelante. Hoy en día estoy agradecido porque tengo un techo, tengo una cobija por donde taparme, tengo ropa y hay que ser agradecido. La sencillez de la humildad te va a llevar a siempre a más y más cosa", concluyó.

Matias Calderon no posee un teléfono móvil, por lo que lo única forma de llegar a él, es ir a la zona donde vende. Él no ha pedido ayuda, pero siempre estará agradecido de recibir libros e incluso comentó que si bien no es fanático de los celulares, le vendría bien uno, ya que el que tenía se le rompió.