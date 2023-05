Presentan la “Ley Blas” para endurecer las penas por crímenes cometidos por policías

Este jueves fue presentado en Córdoba un proyecto denominado “Ley Blas” elaborado por la familia de Blas Correas, el chico asesinado por la Policía de Córdoba durante un control vehicular en agosto del 2020. La propuesta contó con la colaboración a la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y académicos de la Universidad Nacional de Córdoba.

En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora el 8 de mayo, la propuesta será elevada a la Cámara de Diputados con el fin de introducir en el Código Penal modificaciones para endurecer penas por casos de crímenes ejercidos por policías, militares y miembros de la fuerzas de seguridad nacional. También busca lograr en forma progresiva el desarme de la sociedad civil.

“Se basa en la reforma a un artículo del Código Penal y que permitirá llenar vacíos que tiene actualmente ante crímenes cometidos en el marco de la violencia institucional, como fue el caso de Blas”, señaló Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, a MDZ.

En el juicio por el crimen de Blas Correas fueron condenados 11 policías de la provincia de Córdoba. Foto: gentileza Miriam Campos.

Cabe recordar que el mes pasado, en juicio oral, fueron condenados dos agentes de la Policía de Córdoba a prisión perpetua por el asesinato del joven de 17 años que iba en un auto que no se detuvo ante un control vehicular y al cual dispararon con el arma reglamentaria. Otros 9 agentes recibieron penas de entre 1 a 5 años por dejar agonizar a Blas sin brindarle atención médica y haber “plantado” un arma en el lugar, para simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

En su condena, el tribunal subrayó que el de Blas Correas fue un caso de violencia institucional. “Luego del juicio, yo comenté que esas penas no generan en los policías ninguna toma de conciencia porque no les duelen. Hoy, quienes ´plantaron´ el arma en ese lugar, estarán en breve de nuevo en su casa. Eso me parece una falta de respeto para los buenos policías que hacen las cosas bien. Porque un policía que tiene un arma ilegal, no la tiene para hacer algo bueno. La tiene lista para cuando la necesite usar en algo malo”, reflexionó Soledad Laciar.

“Por este tema es que presentamos esta propuesta para que ingrese a la Cámara de Diputados”, señaló. El proyecto de ley será ingresado por la legisladora del partido Evolución Ciudadana, Gabriela Brouwer de Koning.

“Si bien el texto es corto, lo que buscamos es que los otros bloques y partidos políticos puedan sumar o modificar el texto y pueda acompañar esta presentación para que se trate en recinto”, señaló la mamá de Blas Correas. Y, aclaró, “Queríamos presentar este proyecto previo al inicio del juicio por el caso de Joaquín Paredes, porque esa familia va a necesitar mucho acompañamiento”, señaló Soledad.

Blas Correas fue asesinado por un disparo de un policía durante un control vehicular en agosto de 2020. Foto: gentileza Soledad Laciar.

Las audiencias por ese caso ocurrido en un pueblo del noroeste provincial llamado Paso Viejo comenzará el próximo 30 de mayo. Joaquín Paredes tenía 15 años y murió de un disparo el 25 de octubre de 2020. Un grupo de policías encontraron a un grupo de adolescentes en un descampado festejando un cumpleaños. Para buscar dispersarlos de la reunión vaciaron más de 100 municiones contra ellos. De los cinco efectivos que deberán responder en el juicio, solo uno, está acusado de haber efectuado el disparo como “autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”. Los otros cuatro quedaron desvinculados del asesinato y deberán responder por abusos de armas y otros delitos menores.

“Cuando inicié un juicio civil fue por todas las víctimas de violencia institucional. Estoy convencida que si el Estado te mata, se tiene que hacer cargo. El juicio permitió sentar precedentes para otros casos”, enfatizó Soledad.

Un memorial en la Jefatura de la Policía

Por su parte, la mamá de Blas Correas recordó la semana pasada solicitó permiso para levantar un memorial por su hijo y todas las víctimas de violencia institucional en la propia Jefatura de Policía de Córdoba. “El objetivo es que nadie olvide lo que sucedió. Y para que tanto dolor sirva para algo", sugirió. "Por la memoria de Blas. Y de lamentablemente tantos otros muertos en manos de quien debían protegerlos. Y por las generaciones por venir. Creo que lo merecemos y lo necesitamos”, señaló Soledad Laciar.

Además, pidió al ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia, Julián López, “que el arma con que intentaron ensuciar la memoria de Blas y de sus cuatro amigos, y que fue decomisado por la Cámara Octava del Crimen, no sea destruida. Mi intención es que sea expuesto en un lugar como el Museo de Antropologías de la UNC o el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba", explicó.

Durante estos casi 3 años y sobre todo durante el juicio descubrimos falencias que no ayudan al #nuncamas. La Diputada Brouwer de Koning observo como yo una de ellas y junto a un grupo de personas comprometidas comenzamos a trabajar en ello.

Ojalá todos acompañen. pic.twitter.com/Z8XCsgSK9P — Sole Laciar (@solelaciar) May 2, 2023

Su pedido es para "que todas las cordobesas y cordobeses puedan apreciar la materialización física de la violencia institucional. Y para que se comprenda por qué seguiremos luchamos: para que NUNCA MÁS esto vuelva a ocurrir", enfatizó.

Soledad Laciar comentó también que "una sentencia nos explica con palabras lo que la violencia institucional es. Nos da una mirada, desde un lugar y en un tiempo. Pero un objeto, como ese arma, tinos hace comprender a todos y en cualquier momento, sus aterradores y profundos alcances", subrayó. Ninguno de los dos pedidos tuvo respuestas por parte del Gobierno de la Provinci de Córdoba.