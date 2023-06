Jorge García Cuerva negó vínculos con el kirchnerismo, el terrorismo y la guerrilla

El arzobispo Jorge García Cuerva, primado de la Iglesia argentina, había optado por el silencio y la distancia de los micrófonos hasta su toma de posesión. Las versiones divulgadas de sus vínculos políticos y las críticas por parte de un ex capellán que habría compartido el seminario con él, lo obligaron a salir a aclarar los tantos y desestimar muchos comentarios sobre su persona y su ministerio.

Monseñor García Cuerva, en una entrevista radial con LU12 Río Gallegos contó que la noticia lo "encontró trabajando en pensar una Iglesia que tiene que ser la Iglesia en salida, la Iglesia cerca de los pobres, la Iglesia de los cambios", en línea con la postura del papa Francisco. Valoró, también, la actitud de las entidades religiosas y las comunidades parroquiales desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy: "La pandemia fue un tiempo de templos cerrados pero con una Iglesia viva en la caridad y presente en las calles acompañando a la gente que sufría".

El nuevo referente de la Iglesia argentina dijo no guardar rencor al excapellán que lo acusó de "terrorista y guerrillero".

(Foto: Télam)

Sobre las críticas del excapellán Rodrigo Vázquez, remarcó que "es una persona que hace 32 años que no la veo. Es un tiempo muy grande para atreverse a juzgar a otro y ponerle tantos cartelitos". Al mismo tiempo, aclaró que no le guarda "ningún tipo de rencor y me gustaría hablar con él y preguntarle '¿Por qué dijiste esto?'".

En cuanto a las apreciaciones que el propio Vázquez terminó catalogando de mentirosas al momento de disculparse, marcó que no es "amigo de las Abuelas de Plaza de Mayo pero no tendría problema en serlo porque no las conozco". Muy distinta fue su respuesta sobre las acusaciones de "guerrillero y terrorista", que el sacerdote de la diócesis de San Nicolás le dedicó: "mi papá es militar, de la Fuerza Aérea, tengo un tío fallecido en las Malvinas. Me parece, por lo menos, apresurado expresarse de esa manera". Su tío segundo, mayor (post mortem) Gustavo García Cuerva, fue condecorado con la medalla al Valor en Combate, luego de su defunción en la Guerra de Malvinas.

En cuanto a sus vínculos con la comunidad LGBT+, monseñor Jorge García Cuerva contó que trabajó "con un grupo de personas trans en el 1998 tratando de ayudarlas a salir de la prostitución y poder insertarse en el mercado laboral con peluquerías y blanquerías. Sí, es verdad y me siento feliz de esa experiencia, porque fue acompañar a personas que, si hoy sufren, imaginensé 20 años atrás". Trabajo coherente con la doctrina de la Iglesia católica, que exhorta a acercarse a los que menos tienen en cuestiones materiales y espirituales.

Sobre un supuesto vínculo con el kirchnerismo, que fue una de las principales críticas que se le achacó, fue tajante: "¿Vínculos con el kirchnerismo? Mirá, políticamente te aseguro que mi postura es otra". Al mismo tiempo, sostuvo que tuvo relaciones siempre cordiales con la política porque "es bueno que un cura sea interlocutor para que el Estado llegue a la gente". Además, remarcó que siempre fue crítico con muchas políticas del kirchnerismo y sentención: "La inflación es el impuesto a los pobres"